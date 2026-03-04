Publican en DOF decreto de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes 3 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral a 40 horas.

El decreto establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que por cada seis días de trabajo las personas tendrán por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro, sin especificar si se incluye obligatoriedad de tener 2 días de descanso.

La publicación detalla que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A, del Artículo 123 de la Constitución y que lo acordado entra en vigor a partir de la publicación de dicho decreto DOF.

Apenas este mismo día el Senado de la República realizó la declaratoria constitucional de dicha reforma, es decir, oficializó su aprobación en los Congresos estatales para su posterior publicación en el Diario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La publicación precisa que la reducción de la jornada laboral será de manera gradual por año hasta llegar a 40 horas en 2030.

- Año 2026 - 48 horas

- Año 2027 - la jornada laboral se reduce a 46 horas

- Año 2028 - la jornada laboral se reduce a 44 horas

- Año 2029 - la jornada laboral se reduce a 42 horas.