Publican lista de 26 integrantes de cárteles entregados a EU
Abigael González Valencia, Juan Carlos Félix Gastelum, Kevin Gil Acosta y más figuran en la lista
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Justicia publicó la lista de los 26 integrantes de cárteles entregados a Estados Unidos, entre los que se incluyen Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis"; Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, quienes lideran el aparato de seguridad de Los Chapitos; Leobardo García Corrales, quien se cree es una figura importante del Cártel de Sinaloa; Luis Raúl Castro Valenzuela, también conocido como "Chacho", miembro del Cártel de Sinaloa; Pablo Edwin Huerta Nuño, también conocido como "Flaquito", quien es un violento capo de la Plaza de Tijuana
También Roberto Salazar, buscado en relación con el asesinato del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008 cuando salía de su casa durante las primeras horas de la mañana.
Además de Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona, presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos a través de México. Todos menos, Abdul Karim Conteh, encaran hasta cadena perpetua.
Enrique Arballo Talamantes, Benito Barrios Maldonado, Luis Raúl Castro Valenzuela, Francisco Chávez, Abdul Karim Conteh, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enrique Fernández Vázquez, Leobardo García Corrales, Abigael González Valencia, José Carlos Guzmán Bernal, Antón Petrov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López, Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaytán, David Fernando Vásquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además de Juan Carlos Félix Gastélum, Jesús Guzmán Castro, Pablo Edwin Huerta Nuno, Servando Gómez Martínez, Kevin Gil Acosta, Roberto Salazar y Martín Zazueta Pérez.
Añade que "entre los fugitivos puestos bajo custodia estadounidense hoy se encuentran líderes y administradores de peligrosos cárteles de la droga, como los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas). Se alega que estos fugitivos importaron a Estados Unidos grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína".
no te pierdas estas noticias
Publican lista de 26 integrantes de cárteles entregados a EU
El Universal
Abigael González Valencia, Juan Carlos Félix Gastelum, Kevin Gil Acosta y más figuran en la lista
Yasmín Esquivel Mossa propone revertir reforma electoral en Coahuila
El Universal
La ministra de la SCJN busca cambios en la reforma electoral de Coahuila por considerarla inconstitucional.
Miles de migrantes atrapados en México por políticas de Trump
EFE
MSF alerta sobre consecuencias humanas de políticas migratorias en migrantes varados en México.