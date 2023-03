Publican radiografía de fosas clandestinas en México

A-AA+

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de la Secretaría de Gobernación publicó el mapa y la estadística de las dos mil 710 fosas clandestinas halladas desde el 1 de diciembre del 2018 al 30 de enero del 2023.

Los estados con mayores fosas clandestinas encontradas en el actual sexenio son Veracruz con 323; Sinaloa con 246; Colima, a pesar de ser uno de los estados con menor población y extensión territorial, con 305; Guerrero con 229; Michoacán con 213; Jalisco con 168; Guanajuato con 144 y Sonora con 152. El estado con menos fosas es Yucatán con solo un hallazgo.

Por municipios, donde se han encontrado más fosas clandestinas destaca Tecomán, en Colima, con 206; Acapulco, Guerrero con 127; Ahome, Sinaloa con 112; Cajeme, con 61 y Puerto Peñasco, Sonora con 52; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con 54; Uruapan, Michoacán con 27.

Dicha plataforma, que es pública, es un registro interno realizado desde la CNB a partir de la información que comparten la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

La plataforma muestra la información por estado y cuando los hay, de municipios, así como las fechas de los hallazgos. La plataforma permite tener una visualización espacial y geográfica de fosas clandestinas.

Además de la visualización desde la dimensión geográfica, podrán obtenerse datos numéricos sobre las fosas clandestinas por estado y municipio. Cualquier información que no se visualice, puede ser consultada con la FGR y/o fiscalías.

Se subraya que la FGR y las fiscalías no comparten a la CNB la información a detalle solicitado en todos los hallazgos, por lo que se despliega aquella con la que se cuenta desde el año 2006 a la fecha de corte que se indica en la plataforma.

Es importante destacar, como se ha manifestado en diversas ocasiones, que la fecha del hallazgo no permite determinar la fecha del ilícito, es decir, cuando se haya realizado la desaparición y muerte de las personas y/o realizado las fosas clandestinas. La probable fecha de muerte, así como su causa, solo puede ser determinada por personal forense, aunado al avance de las investigaciones ministeriales.

También es importante mencionar que existen, desde las instituciones ministeriales, diversos criterios de definición de fosas clandestinas, que la determinación de fosa clandestina no coincide con el número de cuerpos atendiendo a la diversidad de modos de operación en que se realizan y que existen diferentes contextos de hallazgo destacados en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

La CNB carece de facultades para conocer de las investigaciones, denuncias y sus resultados, pues no es el órgano responsable del registro de los hallazgos localizados, por tanto, la plataforma no refleja las atribuciones de la CNB.