"Públicas actas de entrega-recepción", instruye Inai

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe proporcionar versión pública del acta de entrega-recepción, con todos sus anexos, de Juan Manuel Torres Burgos, quien ocupó el cargo de director general de Impacto y Riesgo Ambiental hasta mayo de 2022, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Al presentar el asunto ante el pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó que con este recurso se enfatiza la obligación de las autoridades de atender las solicitudes dentro de los tiempos establecidos en la ley, así como la importancia de transparentar la información relacionada con los procesos de entrega-recepción.

"El documento de entrega-recepción es una radiografía de cómo se entrega una administración y de quién recibe. Subestimamos los documentos, no sabemos dónde los dejamos, pero por falta de una acta de entrega-recepción hubo gente en la cárcel.

"Entonces, estos documentos son públicos, porque es el acto donde se rinden cuentas de los recursos humanos, materiales y financieros, ahí se marca un plazo para quien recibe de encontrar alguna observación de cuenta", expuso.

Del Río Venegas reiteró que este tipo de documentos son necesarios e importantes, pues permiten saber lo que los servidores públicos salientes entregan y la manera en que recibe la administración el funcionario entrante.

La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó que la Semarnat no le proporcionó lo requerido ni se pronunció al respecto.

El sujeto obligado, en respuesta extemporánea, indicó que luego de una búsqueda en el sistema nacional de trámites, localizó el acta de referencia, señalando que los anexos y la propia acta contienen información susceptible de ser clasificada como confidencial por tratarse de datos personales. Además, informó que parte del anexo 27 se considera clasificada como reservada porque se encuentra en un proceso deliberativo.

Al analizar el caso, la comisionada Del Río Venegas advirtió que el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud en los plazos establecidos por la ley en la materia.

Se determinó que la Semarnat no acreditó que la información que pretendía reservar se encontrara en proceso de evaluación; además, no procede clasificar como confidenciales el correo electrónico, número telefónico, escolaridad y sexo del entonces funcionario.

El pleno del Inai le ordenó poner a disposición la versión pública del acta de entrega-recepción con todos y cada uno de sus anexos de Juan Manuel Torres, quien ocupó el cargo de director general de Impacto y Riesgo Ambiental hasta mayo de 2022, incluyendo los anexos 21, 25 y 27, sin que se testen los datos consistentes en el correo electrónico, número telefónico, escolaridad y sexo, en tanto sean pertenecientes a un servidor público, y ofrezca las modalidades de copia simple, certificada y con opción de envío por correo certificado.