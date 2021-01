Puebla amplía suspensión de actividades por alza de Covid

Ante lo que es considerado como el "peor" día de contagios de Covid-19, el Gobierno del estado de Puebla anunció una ampliación en la suspensión de actividades no esenciales hasta el próximo 25 de enero.

Al registrar un aumento de casos, fallecimientos y, sobre todo, ocupación de camas hospitalarias, la administración del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta decidió ampliar del 11 hasta el 25 de enero la suspensión de toda actividad económica y social no esencial.

"El peor día en el combate al Covid (...) esto es producto del comportamiento social de los días anteriores, de toda la movilidad, sinergia que se desató por la temporada de fin de año y principios de año y lo que tenemos que hacer es tomar acciones para reducir esa movilidad", anunció Barbosa.

Se determinó ampliar el decreto emitido desde el 28 de diciembre que establecía que la Industria esencial operará con aforo del 30 por ciento; prohibición del comercio informal y ambulantaje; suspensión de venta de bebidas alcohólicas de jueves a domingo; y reducción del horario de atención del transporte público.

Y es que el sector salud advirtió que es preocupante el incremento en hospitalización en todo el sector. Por ejemplo, durante el primer pico de la pandemia, el 20 de julio del año pasado, se tuvo mil 18 hospitalizados; en tanto, al día de hoy se tienen mil 7 camas utilizadas.

La capacidad instalada de camas Covid, tanto en hospitales públicos y privados, es de mil 389, por lo que las proyecciones estiman que para el 14 de enero se estaría al 100 por ciento de ocupación y para el 18 de enero habría mil 613 pacientes, es decir 300 más de la capacidad instalada para atender la pandemia.

De no frenarse la tendencia, el sector salud deberá reconvertir hospitales para atender a enfermos Covid y dejarían de atender otro tipo de males.

"Tenemos condiciones de crecimiento exponencial en varias regiones del estado y tenemos un crecimiento en las hospitalizaciones y eso nos pone en la condición de tomar medidas porque volvemos otra vez a estar en la ruta de un colapso en el sistema de salud", advirtió el mandatario.

Hasta hoy, se tiene un acumulado de 51 mil 588 casos positivos, de los cuales están activos mil 476 en 72 municipios.

El sector salud reporta mil 7 pacientes hospitalizados.

Se tiene un acumulado de 6 mil 242 defunciones, de las cuales 28 ocurrieron en las últimas 72 horas.