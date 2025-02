¿Cuáles serán los días de descanso en marzo, según la SEP y la LFT?

¡A preparar las maletas! marzo promete ser un mes lleno de descansos para los estudiantes, docentes y empleados mexicanos, quienes podrán aprovechar varias pausas en su jornada habitual.

Estos días de descanso, establecidos tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por la Ley Federal del Trabajo (LFT), ofrecerán la oportunidad perfecta para desconectar y recargar energías. A continuación, te decimos cuáles son.

Estos serán los días de descanso obligatorio en marzo, según la SEP

De acuerdo con el calendario de la SEP, marzo se presenta como uno de los meses con más interrupciones en las actividades académicas. Los estudiantes de nivel básico, es decir, los de educación preescolar, primaria y secundaria, disfrutarán de tres puentes largos durante el mes.

El primero de estos descansos será del sábado 15 al lunes 17 de marzo, con motivo del Natalicio de Benito Juárez, una fecha cívica de gran relevancia en el país. Este es un día de descanso oficial, por lo que tanto estudiantes como empleados disfrutarán de este tiempo libre.

El segundo puente se llevará a cabo entre el viernes 21 y el domingo 23 de marzo. Esta pausa responde al registro de calificaciones, un procedimiento administrativo en el que los docentes capturan y organizan las evaluaciones de los estudiantes. Aunque este día está destinado principalmente a los maestros, muchas escuelas optan por suspender clases para permitir la realización de esta actividad sin interrupciones.

Finalmente, el último descanso obligatorio de marzo será del 28 al 30 de marzo, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante este evento, directivos y docentes analizan y debaten estrategias para mejorar la calidad educativa y optimizar el aprendizaje de los estudiantes.

Estos serán los días de descanso obligatorio en marzo, según la LFT

Desde la perspectiva de la LFT, el día de descanso obligatorio de marzo será el 17, correspondiente al tercer lunes del mes. Esta modificación, implementada desde 2006, permitió que los trabajadores disfrutaran de un puente largo, ya que antes se celebraba el natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo. En 2025, este será el único descanso obligatorio para los trabajadores, ya que la ley establece que este día no debe ser laborado.

Sin embargo, en sectores donde la jornada laboral no puede interrumpirse, quienes trabajen el 17 de marzo recibirán una compensación económica adicional.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 17 de marzo?

Según el artículo 75 de la LFT, si se acuerda trabajar durante un día festivo o de descanso obligatorio, el empleador debe pagar, además del salario habitual correspondiente, una cantidad adicional que equivale al doble del salario. Esto implica que, si se trabaja el 17 de marzo, el trabajador recibirá su salario regular por el día trabajado, además de una compensación extra que refleja el esfuerzo realizado en un día no laborable.

Además de este pago extra, si el feriado coincide con el día de descanso semanal del trabajador, como es común en muchos casos cuando el descanso corresponde al domingo, el empleador deberá pagar un porcentaje adicional. En este caso, la LFT establece que el pago adicional será del 25% sobre el salario habitual, lo que implica que el trabajador podría recibir hasta tres veces su salario diario, si el descanso obligatorio coincide con su jornada de descanso semanal.