"Pues claro que Vargas Llosa no me conoce bien", dice López Obrador

Luego de que el escritor peruano Mario Vargas Llosa aseguró en días pasados que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna duda", el titular del Ejecutivo aseguró que no lo conoce pues él, afirmó, tiene principios y es partidario de la no reelección.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el Nobel de Literatura también comentó que en México no había una "dictadura perfecta" sino que había democracia, pero reclamó que eso no se destacó en la prensa.

"Viene Mario Vargas Llosa, yo diría que hasta se modera porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo, la ficción; además como es escritor, pues no puede inventar cosas.

"Y dijo de que no era la dictadura perfecta, sino que había una democracia en México. Claro, eso no se destacó, dijo eso porque le preguntaron ´verdad que es una democracia perfecta´, pero dijo ´no es una democracia, no puede ser una dictadura´; pero se dedicaron a hacerle preguntas de ese tipo.

"Sobre la reelección, pues claro que no me conoce bien, esto es natural porque es peruano-español, pero yo tengo convicciones, tengo principios. Yo voy a estar que el tiempo de mi mandato y eso si la gente lo decide en la revocación del mandato que va llevarse a cabo a finales de marzo", declaró el presidente López Obrador.

La semana pasada, en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, Mario Vargas Llosa aseguró que el presidente López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna duda".

"Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan", expresó Vargas Llosa.