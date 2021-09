Puntales, trabes y diafragmas de acero: así rehabilitarán L12

Como parte de los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro, se cambiará el diseño de los 6.723 kilómetros del tramo metálico, donde se colocarán puntales, trabes y diafragmas de acero, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina.

"Lo principal es, colocar puntales que equivalen a columnas, a otros apoyos, colocar vigas, colocar diafragma; pero, además, al hacerlo continuo lo que estamos haciendo es darle redundancia, es decir, capacidad de tomar esfuerzos a pesar de que algún elemento pudiera tener alguna deficiencia, o sea, se cambia el concepto de diseño el principal, además de reforzarlo de manera significativa con todos los elementos que mencioné", explicó.

Detalló que se hará un reforzamiento, en donde se colocarán puntales y se hará un soporte para la trabe existente, lo que le dará más capacidad. Asimismo, se instalarán diafragmas y se colocarán tensores con el objetivo de que la estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos.

Destacó que serán 256 tramos los que tendrán un reforzamiento a lo largo de 6.723 kilómetros.

El funcionario también explicó que, en el caso del tramo colapsado, no va a tener una trabe en diagonal, sino que se colocarán tres trabes separadas.

"Si recuerdan, hay una trabe que se llama la T6 que va en diagonal a las dos principales (...) ya no va a ser así, van a ser tres trabes separadas", explicó.

Expuso que el levantamiento topográfico en el tramo elevado tiene un avance general del 18%, mientras que en el subterráneo el avance de los trabajos es de 28%.

--Consultaron diseño estructural de rehabilitación con Carlos Slim

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el diseño estructural de la rehabilitación de la Línea 12, que fue elaborado por el Comité Técnico, ha sido consensuado con el empresario Carlos Slim y sus ingenieros y ya se trabaja en el convenio con las empresas que participarán en la rehabilitación.

"Ha sido ya prácticamente en su totalidad consensuado con el ingeniero Slim y sus ingenieros, que han estado trabajando con este grupo técnico, faltan algunos detalles importantes en la definición del proyecto ejecutivo, pero la base general de cómo va a ser este reforzamiento ya está consensuado. Están en la elaboración del convenio con las empresas para tener claramente los alcances, las fechas de elaboración de la obra y va avanzando de manera importante, que es algo fundamental para nosotros", indicó.

--Pandeo de vigas no causó colapso en la Línea 12: Obras CDMX

Pese a que el dictamen de la empresa DNV que realizó tras el colapso de la Línea 12, refiere que en diciembre de 2019, a partir de una inspección en video realizada por drones, se identificó un pandeo significativo, principalmente en la viga norte y la viga T-6, en el tramo colapsado; el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, expuso que ese pandeo cumplía con lo que marca el reglamento y que era imposible detectar ante una inspección visual, además no fue la causa del colapso.

"Se registraron deformaciones en 2017, se le proporcionó datos a la empresa DNV y elementos que se tenían, entre ellos vuelos de dron de seguimiento de las columnas, esa información, la empresa la procesó, determinó que tiene 7.23 centímetros de deflexión en 2019, sin embargo, el Reglamento de Construcciones del DF, para un claro de 30 metros, contempla que una deflexión pudiera llegar como deflexión 13 cm, por lo que estaba dentro del rango que marca el reglamento", explicó.

--Deficiencias en construcción

Destacó que, por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles señaló que a simple vista no se detectan deformaciones que pudieran implicar un grado A.

"DNV aprovecha el estudio, no estaba hecho para deflexiones en vigas, estaba hecho para la verticalidad, pero la empresa la marca como un hallazgo, pero no es la causa del colapso, la causa tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos constructivos", dijo.

De acuerdo con el Dictamen Final entregado por la empresa noruega, el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales, en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.

"Claramente esta empresa (...) es la principal conclusión, hay otros temas que vienen, con toda transparencia en el dictamen, que están a revisión de cualquier experto en el tema, pero el elemento sustantivo, es una falla en la construcción, pero lo tiene que determinar la Fiscalía, las implicaciones que esto tiene, pero es muy claro el dictamen", expuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.