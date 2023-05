Pura demagogia y publicidad muro fronterizo entre México y EU: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "demagogia y publicidad" el proyecto de ley de legisladores republicanos para extender el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

"Es como una manda, cada presidente (de Estados Unidos) tiene que hacer su tramo de muro. El único que no ha hecho es el Presidente Biden".

"Fíjense la demagogia, desde 1993 hasta ahora llevan mil 488 kilómetros, son 30 años y nuestra frontera son 3 mil 180 kilómetros, deben llevar como el 40%, ahí la llevan, pero es pura publicidad, a quien van a engañar, creen que con eso los cuidados de Estados Unidos les van a aplaudir".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo insistió en que "eso del muro" para detener la migración es "publicidad", pues lo que hay que buscar es que la gente no se vea obligada a salir de sus pueblos y de sus lugares de origen.

"Además hay una realidad a Estados Unidos le falta fuerza de trabajo, por eso lo del gobernador de Florida es una contradicción, no se puede crecer sin fuerza de trabajo".

El Mandatario refirió que en la administración del presidente Bill Clinton (1993-2001) se construyeron 100 kilómetros de muro; con George W. Bush (2001-2009) 781 kilómetros; con Barack Obama (2009-2017) 222 kilómetros y con Donald Trump (2017-2021) 386 kilómetros de muro.