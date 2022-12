PVEM y PT defienden Plan B de reforma electoral en el Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Las bancadas del PT y PVEM en el Senado anunciaron su voto a favor del llamado Plan B de reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador, por lo cual se prevé que se mantendrá la cláusula de "vida eterna" para ambos partidos.

En tribuna, el senador del PT, Gonzalo Yáñez, defendió con vehemencia la reforma presidencial y dijo que "el INE no es autónomo, está controlado por la mafia antidemocrática. Este INE de Lorenzo Córdova no es sólo árbitro vendido, es otro jugador del equipo de los conservadores, mochos y oligarcas".

"Este INE alorenzado se ha convertido no sólo en un partido político, sino además es caro y colmado de derroches y privilegios", subrayó.

"Por eso, en el Partido del Trabajo apoyamos la iniciativa de nuestro presidente demócrata, líder y patriota Andrés Manuel López Obrador. Apoyamos el popularmente llamado "Plan B". Cuentan con nuestro voto será a favor", indicó el legislador petista.

Por su parte, el senador del PVEM, Israel Zamora, también defendió la reforma electoral promovida por el Ejecutivo Federal y retó a la oposición a demostrar que la misma es antidemocrática o afectará la organización de elecciones en el país.