Pymes piden reabrir; advierten que 85% de negocios están en riesgo

El 85% de los negocios de la capital ya no pueden apoyar la estrategia de cierre de operaciones, dado que el impacto económico que esta medida representa es elevado, además de que están en riesgo más de un millón 725 mil empleos directos e indirectos.

Así lo anunció el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-CDMX), Eduardo Daniel Contreras Pérez, al sostener que si el Gobierno capitalino aceptó las propuestas de los restauranteros, para reabrir sus locales, debe aplicar el mismo criterio con las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Tras un análisis sobre el panorama económico para las Pymes, "está demostrado que la correcta aplicación de protocolos sanitarios tiene resultados positivos en la contención de los contagios, como se observó en la baja incidencia en empleados de centros comerciales, la cual, fue de 0.11% antes del cierre de diciembre", afirmó.

Contreras Pérez sostuvo que, con base en el estudio, estima que el impacto económico por las ventas no realizadas, en las más de 345 mil unidades economías que existe en la Ciudad de México, de marzo pasado hasta este domingo, registran pérdidas por más de 155 mil 250 millones de pesos.

"Consideramos que el esfuerzo y compromiso que han realizado autoridades y los negocios, para evitar la propagación de contagios, ha sido admirable, aunque la apertura de los negocios no es un factor determinante en el incremento de los contagios, ni del aumento de hospitalizaciones", enfatizó.

Esto se refleja con los resultados de contagios que se han reportado en este último cierre obligado, dijo el líder empresarial, "permite ver que esta medida ha dejado de ser efectiva, por lo que debemos trabajar en conjunto, para implementar nuevas estrategias y prácticas ante esta situación".

Ante esto, propuso que el Gobierno capitalino contemple otras líneas de acción, en que puedan apoyar para contrarrestar el impacto negativo que se vive hasta ahora para los negocios.

Como sector empresarial de la CDMX, destacó Contreras Pérez, estamos de acuerdo con el Gobierno local en que la prioridad que debe concederse al control de los contagios.

Por ello, propone diversas medidas en beneficio no sólo de la salud de los ciudadanos, sino también del sustento para sus familias:

Permitir la apertura de las actividades económicas que cumplan con las medidas sanitarias (aforo, sanitización, uso de cubrebocas, horarios de operación, etcétera), para evitar que los clientes acudan a lugares no seguros y reducir el riesgo de propagación del virus.

Orientar al consumidor para que asista únicamente a espacios seguros; establecer medidas de control y seguimiento respecto a los comercios informales; Implementar apoyos, como la reducción temporal del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y el predial, por mencionar algunos.

Establecer medidas que promuevan la libre competencia y permitan a la ciudadanía atender sus necesidades a través de lugares seguros, evitando concentraciones en un número reducido de establecimientos y estimulando la competencia en beneficio de la economía de las familias.

Establecer un protocolo para los negocios que solicite a las empresas acreditar que el personal activo que interactúa con los consumidores no es portador del virus; Instalar módulos de pruebas de Covid en las alcaldías para los trabajadores.

"Todo esto resulta preciso para mantener condiciones mínimas de estabilidad económica, empleos e inversiones", enfatizó Contreras Pérez.