Que AMLO actúe como Presidente de México, dice Jesús Zambrano

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva exigió al presidente de México, López Obrador, "actuar como tal y no como jefe de pandilla".

A través de un comunicado de prensa, el líder del sol azteca denunció que el Ejecutivo Federal sigue metiendo las manos al proceso electoral, "en un momento de incremento de la violencia e inseguridad en el país debido a la estrategia gubernamental de no combatir a los grupos criminales, sino de aliarse con ellos para ganar elecciones".

"México se ha situado en el escenario de un Estado fallido, con un gobierno decadente al frente y, por si fuera poco, el presidente de la República se ha dedicado a perseguir políticamente a sus opositores como es el caso flagrante contra Xóchitl Gálvez en las últimas semanas, especialmente en los últimos días", enfatizó.

Zambrano Grijalva resaltó que "el inquilino de Palacio Nacional" se ha dado cuenta que puede perder las elecciones frente a la oposición y cae en abierto desacato de las medidas cautelares, sancionatorias, del Instituto Nacional Electoral (INE); además, protegiendo a sus corcholatas para que sigan violando la ley y derrochando multimillonarios recursos públicos en sus actos proselitistas.

"Por eso desde el PRD, como presidente nacional de mi partido político, le exijo de nuevo a López Obrador que actúe como jefe de Estado y no como jefe de pandilla; que combata a los grupos criminales y respete la Constitución y a los órganos electorales y, al mismo tiempo, que cese la persecución política contra los opositores, especialmente que cese la alevosa persecución política contra Xóchitl Gálvez que aspira a ser la responsable nacional del Frente Amplio por México. Esta es la exigencia clara que yo le hago a López Obrador, que deje de aprovechar los instrumentos del Estado mexicano para perseguir a los opositores políticos y, al mismo tiempo, lamentablemente y muy preocupante, proteger a los criminales para seguir ganando elecciones de la mano de ellos", concretó el líder perredista.