¿Qué aprobaron en el "Plan B" de AMLO, qué no y qué sigue?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- La Cámara de Diputados aprobó este jueves dos minutas que contienen el Plan B de la reforma electoral propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue modificada por Morena y sus aliados (PVEM y PT) para incluir la transferencia de votos cuando se compitiera en coalición en una elección, propuesta que retrasó el proceso legislativo debido a que el Ejecutivo consideró vetarla si era avalada por los legisladores, por lo que al final fue desechada.

No obstante mantuvieron la modificación que les permitirá a los partidos políticos hacer "guardaditos" para gastarlos en una elección; lo cual tenían prohibido, y debían regresar los remanentes a la Tesorería.

¿Qué más se aprobó en la Reforma Electoral?

Y entre las propuestas aprobadas del Ejecutivo se encuentran: compactar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar el servicio profesional electoral, restar facultades a la autoridad para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios.

También limita las facultades del INE para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves; desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE.

Además, se prohíbe al INE la creación de fideicomiso y se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, pues será opcional y no obligatorio.

Asimismo, establece que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

"Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita", establece la reforma.

¿Qué sigue?

La minuta que contiene reformas a la Ley General de Comunicación Social, y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue enviada al Ejecutivo para su publicación.

Mientras que la minuta que contiene reformas a las leyes: General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la General de Partidos Políticos; y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue enviada al Senado de la República, y mediante un acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, se le autorizó enviar lo aprobado por ambas cámaras al Ejecutivo, una vez que sesionen. La última modificación deberá ser aprobada o rechazada.