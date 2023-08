Qué bien que hablen de sexo y género: Genaro Lozano sobre Libros de Texto Gratuito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- A diferencia de lo que otras voces opinan sobre los contenidos de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LDTG) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el conductor de Televisa, Genaro Lozano, alabó a éstos.

"Qué bien la educación sexual en los libros de texto. Qué bien que hablen de sexo y género. A ver, ¿siguen pensando que este es un gobierno conservador y no progresista?", preguntó en su cuenta de Twitter.

Tras el cuestionamiento, el conductor recibió todo tipo de respuestas, desde quien estuvo de acuerdo con él hasta los que sacaron imágenes religiosas. "El presidente es el muy conservador, pero su gobierno por ahí tiene una que otra luz progresista...", "Por qué a 5 años el IMSS no tiene lineamientos para atención de aborto libre, seguro y gratuito en todo el país?", "De acuerdo contigo que es importante hablar de sexo y género; sí veo que este gobierno no ha respetado a las instituciones, ni a la sociedad civil y que ha fortalecido MUCHO al papel de los militares en la vida pública", fueron algunas de las respuestas.

----Libros de texto de la SEP: desde virus comunista hasta errores

Contrario a los buenos comentarios de Lozano se encuentra Javier Alatorre, principal presentador de noticias de Tv Azteca, quien calificó a los libros de texto como un "virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México".

Los libros que serán entregados a los niños de primaria y secundaria han sido puestos en tela de juicio, ya que se han detectado errores, como aquel que confunde los estados de Querétaro y Guanajuato, en primero de primaria.

O los errores que ha señalado Julieta Fierro, científica de la UNAM, respecto a un esquema del sistema solar.