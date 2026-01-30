Que busquen a los 10 mineros, piden

Hermosillo, Son.- Desde el pasado 23 de enero el tiempo se detuvo para las familias de 10 trabajadores del proyecto minero Vizsla, quienes fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Lo que debía ser una jornada laboral ordinaria en la mina, se transformó en una pesadilla cuando un grupo armado se los llevó.

Siete de los trabajadores son originarios de Hermosillo, donde sus familias están entre la desesperanza y la espera.

Antonio Esparza Yáñez, un hombre de 67 años, es hoy el rostro de esta angustia. Su ficha de búsqueda -compartida por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora- no es sólo un papel con datos técnicos: es el ruego de una familia que se niega a aceptar el vacío.

"Estas personas no son solamente cifras en un expediente: son padres, hijos y hermanos", se lee en el mensaje de una de las esposas de los plagiados.

Este jueves, seis días después de la desaparición, la Fiscalía General de Sinaloa finalmente se pronunció sobre el caso de los mineros desaparecidos.

La fiscalía informó que el 24 de enero la apoderada legal de la empresa minera Vizsla Silver Corp. denunció la desaparición de 10 trabajadores, y se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

Las identidades de algunos de los trabajadores desaparecidos que se han dado a conocer son: ingeniero Antonio Esparza Yáñez, gerente de relaciones comunitarias; ingeniero José Antonio Jiménez Nevarez, coordinador operativo de seguridad; ingeniero Antonio de la O, supervisor de Medio Ambiente; José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero; Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Chihuahua; así como Ignacio Salazar, Ignacio Castañeda y Pablo Osorio Sánchez.

El colectivo y las familias han dejado claro que no dejarán de buscar a los hombres. Las familias han puesto a disposición el número de teléfono de las Madres Buscadoras de Sonora 662 341 56 16 para cualquier información, apelando a la humanidad de quien pueda saber algo.