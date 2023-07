Qué dijo Six Flags sobre el percance en el juego "Medusa"

A-AA+

Luego de que el pasado 29 de junio se reportó que un juego mecánico del parque de diversiones, Six Flags, se quedó detenido desde las alturas y tuvo que subir personal del lugar a apoyar a los usuarios que viajaban en el tren, este establecimiento informó a qué se debió el percance.

Internautas compartieron grabaciones y fotos en los que se observó dicho momento en el que personas escalan la montaña rusa llamada "Medusa Steel Coaster", o simplemente Medusa como suelen llamarle los asistentes al parque.

¿Qué dijo Six Flags sobre falla en el juego "Medusa"?

Ante las notas periodísticas y los distintos medios de difusión del percance, Six Flags México lanzó un comunicado en el que aseguró que sus juegos mecánicos están equipados con un sistema de seguridad de alta tecnología que se activa de manera automática y segura cuando detecta alguna variación eléctrica.

Es por esto que el día del incidente, "dichos sistema de seguridad detectaron variaciones en Medusa Steel Coaster deteniendo el ciclo en un lugar seguro, por lo que aplicamos nuestros protocolos de seguridad en el juego".

De acuerdo con Six Flags México, los protocolos indican acompañar de regreso a los visitantes a la estación de manera segura; finalizando el protocolo sin ningún contratiempo.

"La seguridad es nuestra máxima prioridad y la montaña rosa permanece operando de forma regular", aseguraron.