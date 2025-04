Que el tribunal decida: Claudia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que decida si los candidatos cumplen con los requisitos para la elección judicial de junio próximo.

Esto, luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que entre los 3 mil candidatos que buscan un cargo en el Poder Judicial hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad por ser defensores de narcotraficantes.

Sheinbaum Pardo también mencionó que si hay candidatos que tienen relación con grupos de la delincuencia o no tienen el 8 de promedio de la licenciatura debe ponerse una medida precautoria o descalificarse.

“Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y, desde mi particular punto de vista y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”, dijo.

Al menos 7 cuestionables

Después de una revisión a las candidaturas judiciales que hizo El Universal, y de acuerdo con la plataforma “Conoce a los candidatos al Poder Judicial”, de la organización Defensorxs, hay por lo menos siete aspirantes vinculados al crimen organizado o con antecedentes criminales en esta elección.

Entre ellos está Fernando Escamilla Villarreal, quien aspira a ser juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Circuito en Nuevo León, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y de Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, extraditados a Estados Unidos.

Hace mención de Madián Sinaí Menchaca Sierra, candidata a jueza de Distrito en materia administrativa para el Tercer Circuito en Jalisco, quien ha sido detenida por lesiones culposas y sostiene vínculos con sentenciados por delitos graves y con corrupción en la iglesia Luz del Mundo.