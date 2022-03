Qué es el Parlamento Europeo y por qué opina sobre México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, el Parlamento Europeo emitió una resolución para condenar "las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México", lo que desató las críticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en un comunicado acusó a los parlamentarios de "borregos" y les recordó que "México ya no es una colonia".

El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea que se elige por sufragio directo. En la actualidad está compuesto por 705 diputados -antes del Brexit eran 751, incluyendo los de Reino Unido-, que son elegidos por los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Las elecciones se realizan cada cinco años.

Junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, es el órgano legislativo del bloque. Tiene el control del presupuesto de la UE, pero además es el encargado de examinar y adoptar la legislación europea y, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, a finales de 2009, quedó al mismo rango que el Consejo de Ministros. En otras palabras, determina el rumbo a seguir de la política europea.

Además, el Parlamento es el encargado de dar el visto bueno a acuerdos internacionales importantes tales como la adhesión de nuevos Estados miembros de la UE o acuerdos de asociación y comercio entre la UE y otros países.

Una de las tareas clave del Parlamento tiene que ver con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

En su reglamento interno hay un artículo, el 144, que habla sobre los debates que pueden tener los eurodiputados "sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y el Estado de derecho". En él se indica que una comisión, delegación interparlamentaria, grupo político o un número suficiente de diputados pueden solicitar por escrito la celebración de "un debate sobre un caso urgente de violación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho".

Ese fue justamente el artículo invocado por las principales fuerzas políticas europeas: el Partido Popular Europeo, los Verdes, los Socialistas, Renew y el Grupo de los Conservadores y Reformistas, para convocar, por la vía de emergencia, al debate sobre la situación de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, al considerar que se trata de un asunto urgente en estos momentos.

El artículo señala que al final del debate se procede inmediatamente a la votación, como ocurrió en el caso de la resolución presentada, que fue avalada por 607 votos, con dos en contra y tres abstenciones.

Entre las bases para el debate, los legisladores mencionaron "el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra( (Acuerdo Global UE-México), en vigor desde 2000, y el acuerdo modernizado", así como "los diálogos de alto nivel UE-México sobre derechos humanos y el diálogo de alto nivel sobre cuestiones multilaterales". También se mencionaron los asesinatos de seis periodistas sólo en lo que va de este año.

Recordaron, al mismo tiempo, las declaraciones de la propia Unión Europea sobre los asesinatos de periodistas y así como la declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 19 de octubre de 2020, titulada «Experta de la ONU exhorta a México a aumentar la protección de las personas defensoras de derechos humanos», entre otros.

La resolución "condena las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, y pide a las autoridades que investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial".

Externó su preocupación por las "duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor", y condenó "os frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y periodistas".

En particular, lamentó la "retórica populista" del presidente Andres Manuel López Obrador para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.

El gobierno de López Obrador respondió con un comunicado en el que reclamó a los eurodipitados que se hayan sumado "como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación".

Los exhortó, además, a que para la próxima "se informen y lean bien" las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto, que "no olviden que ya no somos colonia de nadie" y dejen atrás su "manía injerencista disfrazada de buenas intenciones", pues no son "el gobierno mundial".