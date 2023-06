¿Qué es la canícula y cuándo inicia en México?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- En México la ola de calor no da tregua y las altas temperaturas no sólo afectan a las personas sino a los animales y plantas. Tan sólo en Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha advertido a los capitalinos a través de la alerta temprana.

Pero ¿esta ola de calor tiene algo que ver con la canícula? Te decimos qué es y cuándo ocurre.

Para que las altas temperaturas no te agarren en curva, vale la pena que estés pendiente de las actualizaciones que Protección Civil de Ciudad de México hace sobre el clima. Para este viernes 16 de junio activó la Alerta Naranja en al menos 12 alcaldías en las que pronosticó temperaturas entre los 31 y 33 grados.

De acuerdo con el Centro de Prevención de Desastres, la canícula es un fenómeno climático que se presenta durante la última quincena de julio y la primera de agosto y dura aproximadamente 40 días en México, por lo que esta ola de calor no estaría relacionada a este fenómeno.

Éste se caracteriza por altas temperaturas debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación.

En esta época las lluvias disminuyen y los vientos, que soplan con fuerza desde el Este impiden la formación de nubes sobre el océano, provocando una reducción de lluvias en el territorio continental.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) se trata del periodo del año en el que es más fuerte el calor, y el tiempo en el que "Sirio", la estrella más brillante de la constelación "Can", se posiciona junto al sol, provocando un aumento en la temperatura.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los principales estados afectados.

De acuerdo con un artículo publicado por Cenapred, la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro no se ven afectados por este fenómeno.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la canícula se caracteriza por temperaturas superiores a los 37 grados Celsius, disminución de lluvias, calentamiento de aire y cielos despejados.

Dado a que no se registran lluvias, esta temporada suele ser de sequía y contaminación.