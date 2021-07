¿Qué es la postración y por qué es lo más buscado en Google?

El tema de las vacunas en México ha tenido muchos temas de conversación, ha sido polémico por la distribución y la organización, entre muchas otras cuestiones más.

Pero en las últimas horas surgió en particular un concepto que desató el debate y aumentó el tráfico de este tema en las redes sociales, además de convertirse en lo más buscado en Google, hablamos de la postración; conoce qué es en Techbit.

¿Por qué se volvió tendencia el estado de postración?

La madrugada de este lunes 5 de julio, el Gobierno Federal habilitó el portal de vacunación para que todas las personas mayores de 18 y hasta los 29 años se inscribieran para recibir la primera dosis contra el Covid-19.

El proceso era muy sencillo, al igual que para el resto de la población, se solicitaban datos fáciles de conocer, tales como el CURP, la dirección para tomar de referencia, que incluía el estado, la alcaldía, calle e incluso código postal, además de un número de teléfono y un correo electrónico.

Estos datos son necesarios para mantener comunicación con el grupo de personas que serán próximos a vacunar, es decir, ir realizando la base de datos. Sin embargo, también venía una singular pregunta que causó el revuelo entre los jóvenes de este grupo de edad.

Tras capturar el CURP, se accedía a una segunda pantalla en la que se le pregunta al usuario si padece diabetes e hipertensión, y si está en estado de postración, situación que disparó las búsquedas en Google sobre el significado de dicha palabra, de acuerdo con datos de la empresa.

Sin embargo, el revuelo por esta pregunta no paró ahí y terminó por volverse viral en redes sociales, donde los memes hicieron el intento de responder la popular duda o por lo menos, en su intento, de sacarte una sonrisa luego del estrés que el cuestionamiento sobre el estado de postración generó en los jóvenes.

¿Qué es la postración?

De acuerdo con la Real Academia Española, el "estado de postración" se refiere a un abatimiento por enfermedad o aflicción, es decir, que una persona no es capaz de hacer ciertas actividades o movilizarse por su cuenta.

Otra de las definiciones recabadas de diccionarios en la web es: un estado de debilidad en que se encuentra una persona por efecto de una enfermedad o de la tristeza.

Es decir, lo que realmente la Secretaría de Salud quería saber, por medio de esta pregunta, es si la persona registrada para la vacunación presenta algún tipo de problema físico o discapacidad que le impida acudir a recibir la vacuna.

Dado que si se encuentra en un estado de postración, entonces saber que necesita de algún tipo de asistencia especial, por ejemplo alguna brigada para que acuda al domicilio y aplique la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Esta situación y la continua búsqueda en Google para conocer el significado de postración hicieron que los memes en redes sociales detonaran, pues una gran cantidad de ellos circularon principalmente en Facebook, donde los jóvenes podían compartir ese sentido del humor en común.

Dicha situación fue tomada de distintas formas por los internautas, algunos pertenecientes a otras generaciones reprochaban que los jóvenes no supieran el significado de este concepto, pues podría parecer algo obvio.

No obstante, por otro lado los jóvenes lo tomaron con buen humor y celebraban que existiera esa iniciativa de buscar aquel término desconocido, para no responder erradamente.