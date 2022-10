Qué es lo que sabemos de la masacre en Totolapan, Guerrero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Este jueves el Gobierno federal confirmó que subió a 20 el número de víctimas por la masacre del miércoles contra funcionarios del municipio de Totolapan, en Guerrero.

La tarde del miércoles, hombres armados irrumpieron en la municipalidad de San Miguel Totolapan y abrieron fuego sobre una reunión del alcalde Conrado Mendoza Almeda con varios funcionarios.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que fueron 20 las personas asesinadas ayer, en el contexto de la disputa entre los grupos criminales de Los Tequileros y la Familia Michoacana.

Totolapan es una población de montaña de área grande pero escasa población en la región llamada Tierra Caliente, una de las más violentas del país.

De acuerdo con el subsecretario, el contexto fue la disputa de grupos delictivos. Por un lado, "Los Tequileros", dedicados al trasiego y comercialización de amapola, secuestro, extorsión y desapariciones.

Por el otro, integrantes de "La Familia Michoacana" cuyas cabezas, "El Pez" y "El Fresa", se les

vincula como responsables de estos eventos.

El grupo criminal de "Los Tequileros" fue encabezado por Raybel Jacobo de Almonte, alias "El Tequilero", quien era uno de los objetivos prioritarios en el estado; sin embargo, presuntamente fue abatido en julio de 2018 en un enfrentamiento en la sierra, pero su cuerpo nunca fue hallado.

En su única aparición pública conocida, Alamonte aparece en un video en 2015 bebiendo con Juan Mendoza Acosta, entonces alcalde electo. No estaba claro si Mendoza estaba allí por propia voluntad o por la fuerza.

En ese video, Alamonte parecía estar tan borracho que sus balbuceos eran ininteligibles y uno de sus secuaces lo sostenía para que no cayera de su silla.

La comunidad de La Gavia, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la zona de Tierra Caliente, era el pueblo donde "El Tequilero" utilizaba de guarida y nadie podía penetrar.

Jacobo de Almonte comenzó a pelearle el control del territorio a Jonhy Hurtado Olascoaga, "El Pez", el líder de la "Familia Michoacana" en esa región.

"El Pez" y "El Tequilero" hasta finales de 2012 formaban parte del mismo grupo. "El Tequilero" era pistolero de "El Pez". Incluso llegaron a compartir las ganancias del cobro de piso que hacían en la mina de Temixco, en el municipio de Arcelia.

Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecen que el rompimiento entre "El Pez" y "El Tequilero" fue por una traición. Un integrante de la "Familia Michoacana" secuestró y asesinó a la esposa e hijos de Raybel Jacobo de Almonte.

"¡Ay, qué dolor, Dios mío!"

Tras el ataque, circularon algunos videos del lugar de los hechos. En uno de estos, se escucha a una mujer gritar desconsolada.

"¡Ay, qué dolor, Dios mío!", "¡ay, Conrado!", "Dios mío, te olvidaste de nosotros".

En el video también se observan los cuerpos con los rostros tapados con sus propias prendas, algunos con un sombrero, pero en ambos hay sangre.

Lista de fallecidos identificados:

-Conrado Mendoza Almeida, presidente Municipal de San Miguel Totolapan.

-Juan Mendoza Acosta, expresidente Municipal de San Miguel Totolapan y padre Conrado Mendoza.

-Gustavo Salazar, ciudadano estadounidense y cuñado del alcalde.

-Fredi Martínez Suazo, director de Seguridad Pública de San Miguel Totolapan.

-Roberto Mata Marcial, consejero del presidente municipal.

-Génesis Araujo Marcos, administrador de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tlapehuala.

-Samuel García, elemento de seguridad personal del presidente municipal-

-José Antolín Calvo Caballero, elemento de seguridad personal del presidente municipal.

-Javier Domínguez, dueño del lugar donde fueron localizados los cuerpos y Javier Domínguez hijo.

Gobernadora de Guerrero condena masacre

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, y aseguró que "no habrá impunidad".

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la mandataria estatal agregó que solicitó "agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos.

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda. Condeno los hechos y reitero que en el @Gob_Guerrero no habrá impunidad ante la artera agresión contra el presidente municipal y funcionarios del Ayuntamiento.