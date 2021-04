¿Qué es lo que sucede en Aguililla?

Desde hace unos meses la violencia por la disputa de los cárteles, Jalisco Nueva Generación y Unidos aumentó en Agulilla, Michoacán.

En este lugar existe un desplazamiento forzado de familias enteras que han tenido que abandonar sus pueblos por la violencia y amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los pobladores e incluso policías estatales también han quedado en medio de una guerra sin control entre el CJNG y Cárteles Unidos que ha dejado decenas de muertos.

Pobladores como escudo humano en Aguililla

Los ataques del CJNG se extendieron a la población y en al menos dos ocasiones se apoderaron de la cabecera municipal de Aguililla.

La célula criminal utilizó a pobladores como escudo humano para confrontar a personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional e inhibir cualquier acción operativa.

Además, el CJNG trozó los accesos carreteros a ese municipio ubicado a 273 kilómetros de la capital michoacana para impedir el paso de grupos antagónicos y autoridades.

Las familias empezaron a huir a pie por las brechas o incluso por algunos caminos de terracería donde organizaciones criminales les cobraban derecho de piso por circular.

Cártel Jalisco Nueva Generación azota a Aguililla

La célula criminal de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ha perpetrado varios ataques a la población y grupos antagónicos de la delincuencia organizada.

El 9 de abril se reavivaron los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Aguililla y los enfrentamientos entre civiles armados, lo que ha generado una nueva oleada de terror en ese lugar de la Tierra Caliente.

El párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Aguililla, Gilberto Vergara, contó que ese día, los disparos fueron el unísono de la cabecera municipal, la cual dijo, está incomunicada vía terrestre.

Reveló que mientras los integrantes del CJNG patrullaban las calles, el Ejército Mexicano trozó las carreteras, lo cual originó que pobladores estuvieran incomunicados.

Gobernador de Michoacán visita Aguililla y empuja a supuesto provocador

"Nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores", explicó el gobernador Silvano Aureoles con relación a un video que circula en redes sociales en el que se le ve discutir con un habitante del municipio de Aguililla para después empujarlo.

En videos que circulan en redes sociales, se ve y escucha a una persona que se dice profesor y es habitante del municipio de Aguililla, quien con dos cartulinas en las manos recrimina al mandatario michoacano la inseguridad.

En otras grabaciones, se ve que el mandatario michoacano desciende de la camioneta del Ejército Mexicano, se dirige a la persona que lo confronta y lo empuja.

Eso generó la reacción de algunos otros habitantes que se encontraban en el lugar y le recriminaron el empujón.

Ataque con drones a las fuerzas armadas en Jalisco, Guanajuato y Michoacán

La noche del 20 de abril, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, informó que la célula criminal al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los atacó con explosivos enviados en drones.

Los policías pidieron apoyo a sus demás compañeros para que acudieran en su auxilio.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

El general de División afirmó que los casos registrados son de preocupación, pero hasta el momento los cárteles no han sido efectivos en sus objetivos como quisieran.

"No han tenido efectividad, porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación", indicó.

Representante de El Vaticano en México llega a Apatzingán, zona de guerra del narco

El nuncio apostólico Franco Coppola arribó esta tarde a la ciudad de Apatzingán, ubicada en una zona convertida en campo de batalla del crimen organizado.

El representante de El Vaticano en México, no trae escolta personal y ha rechazado la seguridad del estado o federación para esta visita a la Tierra Caliente Michoacana.

El mensaje de paz, justicia y reconciliación del representante del Papa Francisco fue contundente durante la celebración litúrgica de La Hora Santa.