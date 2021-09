Qué es VOX y por qué causa tanta polémica en México

Senadores de Acción Nacional recibieron ayer al presidente de VOX, Santiago Abascal, para firmar la "Carta Madrid" con la que se busca detener el avance del comunismo en la "Iberoesfera".

En su visita al Senado, Abascal explicó que la Iberoesfera es una comunidad de naciones libres con más de 700 millones de personas que comparten una herencia cultural.

A través de un comunicado, el PAN indicó que esta "alianza entre México y España es en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada".

En la reunión, encabezada por Julen Rementería, el senador indicó que con la firma de la carta se envía el mensaje al presidente López Obrador y a sus radicales de que "México nunca va a ser comunista".

Aunque han causado cierto ruido en México, gran parte de la población desconoce qué es VOX.

¿Qué significa VOX y cuándo surgió en España?

Vox es el partido español de ultraderecha cuyo líder es, Santiago Abascal.

"VOX es el partido del sentido común, el que pone voz a lo que piensan millones de españoles en sus casas; el único que lucha contra la corrección política asfixiante. En VOX no les decimos a los españoles cómo tienen que pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias a la sociedad", dice el partido en su autodefinición.

A VOX no le preocupa si sus opniones "son más o menos populares" e incluso asegura luchar "contra la corrección política asfixiante", es decir el feminismo, el aborto, el matrimonio y adopción para parejas del mismo sexo y la eutanasia.

"Nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida; en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de tu vida privada", precisan.

El nombre 'Vox' no son siglas, sino un término latino que significa 'Voz'.

Según el registro de Vox como partido político en el ministerio del Interior, su nacimiento data de diciembre 2013 y apenas dos años después llegó al parlamento de Andalucía, aunque ya se había presentado a las elecciones del Parlamento Europeo en 2014.

¿Quién es el presidente de VOX?

Santiago Abascal es el líder del partido de ultraderecha español. Nació en Bilbao y estudió sociología en la Universidad de Deusto.

Su abuelo y su padre se dedicaron a la política, al igual que él en Amurrio, en donde azotaba la violencia de ETA en su juventud.

Según declaró Abascal al periódico "Crónica", siempre va armado con una pistola Smith&Wesson "al principio para proteger a mi padre de ETA; ahora, a mis hijos". El líder de VOX contó que tuvo dos docenas de amenazas de ese grupo.

Europa Press recoge que las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el terrorismo furon las razones por las que Abascal dejó al Partido Popular, situado entre el centroderecha y la derecha política.

¿Por qué es tan polémico VOX?

Además de sus posturas en contra del feminismo, el aborto, el matrimonio y adopción para parejas del mismo sexo y la eutanasia, VOX no teme en opinar sobre política en otros países, por ejemplo en México.

Apenas el mes pasado, producto de la conmemoración de 500 años de la caída de Tenochtitlán, el partido español de ultraderecha, Vox, generó polémica por un comentario sobre la Conquista, sin embargo, no es la primera vez que ocasiona respuestas de este tipo debido a sus posturas sobre el hecho histórico.

Mediante sus redes sociales, el partido señaló que "España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas" hace 500 años, comentario que desencadenó en un descontento, principalmente de usuarios mexicanos.

En 2019, ante el incremento de demandas del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno español y el Vaticano ofrecieran disculpas a los pueblos indígenas por el sometimiento en el periodo de la Conquista, el partido de ultraderecha llamó mediocre al mandatario y le pidió que se dejara de pelear con Hernán Cortés "que lleva más de 400 años muerto" y, en su lugar, mostrara esa gallardía con Nicolás Maduro.