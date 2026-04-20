Que España pida perdón a México por Conquista, despropósito: Celorio

MADRID, España, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El

, el escritor mexicano

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, consideró "un" laque hizo México a España por lay apuntó que "sinno habríamos podido configurar nuestras respectivas".(Ciudad de México, 1948) se pronunció así enen la capital española tres días antes de recibir el, el máximo galardón de las letras españolas, de manos deel próximo jueves, Día del Libro, en Alcalá de Henares (Madrid).Laque hizo en 2019 a España el entonces presidente mexicanopor lafue "un", dijo, que la consideró "".por "pedirle a un estado que se disculpe por los abusos cometidos frente a otro país cuando esetodavía, y ese país tampoco era México".El escritor añadió que "no quiere decir que lano haya tenido signos muy fuertes de, pero hay que considerar que laexistía también en lasde lo que después fue México".Y "" por constituir "unapor ese paraíso perdido cuando las condiciones de lano eran paradisíacas".La petición de López Obrador quedópor parte de España, un conflicto que se dio por superado con la visita de la semana pasada a Barcelona de la presidenta mexicana,El, editor, narrador y catedrático mexicano apuntó que "se dice que laes la lengua de la. Pero laespiritual se hizo en. Losse vieron obligados a aprenderpara su misión".La, subrayó, "no es tanto la lengua de la, sino la. Si no hubiéramos tenido la, no habríamos podido configurar nuestras respectivas".dijo que en sudeldel próximo jueves quería hablar "sobre lade laal continente americano, pues no deja de ser muy impresionante que cuando se publicó 'El Quijote' no haya habido unadigna de ese nombre en todo el continente americano".Señaló que "si lano estuvo prohibida en América, sí fue", lo que quiere decir que "no es solo un género literario; es un".Repasando su propia trayectoria, con libros como "" y "", afirmó haber escrito "en las que el yo se me cuela para hablar de mi propia estirpe. Nadie sabe quién es si no sabe de dónde procede", dijo.Estos "míos" pueden ser tomados comopor elDe hecho, subrayó, "lossomos masoquistas que siempre estamos comprando losde los otros, los hacemos nuestros porque es la única manera de saber que pertenecemos al".En suno hablará de todo eso, sino que lo hará de los sentidos dely de lade El Quijote, avanzó."Esaliteraria que hace quepueda hacer toda una serie de disparates (...) Ladese caracteriza por romper con todo canon y al mismo tiempo es lacanónica por excelencia de laespañola".Sobre ladel mundo actual,cree que "lamentablemente, lano puede hacer nada frente a lamás que registrarla, ponderarla, criticarla y eso es el ejercicio del escritor, pero finalmente, cuando un escritor conjura lapor describirla, va creando unque es la paz de la lectura".Eldestacó de la voz literaria deen su fallo delque concede el, dotado con, que "conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".El, anunciado en noviembre, destacó que "en sus libros resuenan la, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones dey escritores.representa la figura del: creador, maestro yapasionado".Eldijo hoy que él "siempre había pensado que estas tareas que yo desempeñaba eran casi incompatibles con la(...) la, la docencia, el trabajo editorial, la función pública de promotor de cultura (...) Ahora me doy cuenta de que todo este trabajo no ha sido inútil y que nada es incompatible con la".