Que España pida perdón a México por Conquista, despropósito: Celorio
Celorio destaca la importancia de la lengua española para la identidad nacional de México y España.
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MADRID, España, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- ElPremio Cervantes 2025 , el escritor mexicano Gonzalo Celorio
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, consideró "un despropósito" la solicitud de perdón que hizo México a España por la conquista y apuntó que "sin lengua española no habríamos podido configurar nuestras respectivas nacionalidades".
Celorio (Ciudad de México, 1948) se pronunció así en rueda de prensa en la capital española tres días antes de recibir el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas, de manos de Felipe VI el próximo jueves, Día del Libro, en Alcalá de Henares (Madrid).
La solicitud de perdón que hizo en 2019 a España el entonces presidente mexicano Manuel López Obrador por la Conquista fue "un despropósito", dijo Celorio, que la consideró "anacrónica y retrotópica".
Anacrónica por "pedirle a un estado que se disculpe por los abusos cometidos frente a otro país cuando ese estado no era España todavía, y ese país tampoco era México".
El escritor añadió que "no quiere decir que la conquista no haya tenido signos muy fuertes de violencia, pero hay que considerar que la violencia existía también en las comunidades originarias de lo que después fue México".
Y "retrotópica" por constituir "una nostalgia por ese paraíso perdido cuando las condiciones de la época prehispánica no eran paradisíacas".
La petición de López Obrador quedó sin respuesta por parte de España, un conflicto que se dio por superado con la visita de la semana pasada a Barcelona de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
El ensayista, editor, narrador y catedrático mexicano apuntó que "se dice que la lengua española es la lengua de la conquista. Pero la conquista espiritual se hizo en lenguas indígenas. Los misioneros se vieron obligados a aprender lenguas indígenas para su misión".
La lengua española, subrayó, "no es tanto la lengua de la conquista, sino la lengua de la independencia. Si no hubiéramos tenido la lengua española, no habríamos podido configurar nuestras respectivas nacionalidades".
Celorio dijo que en su discurso del Premio Cervantes del próximo jueves quería hablar "sobre la tardía llegada de la novela al continente americano, pues no deja de ser muy impresionante que cuando se publicó 'El Quijote' no haya habido una novela digna de ese nombre en todo el continente americano".
Señaló que "si la novela no estuvo prohibida en América, sí fue inhibida", lo que quiere decir que "no es solo un género literario; es un género libertario".
Repasando su propia trayectoria, con libros como "Los apóstatas" y "Ese montón de espejos rotos", afirmó haber escrito "novelas memoriosas en las que el yo se me cuela para hablar de mi propia estirpe. Nadie sabe quién es si no sabe de dónde procede", dijo.
Estos "personajes familiares míos" pueden ser tomados como propios por el lector.
De hecho, subrayó, "los lectores somos masoquistas que siempre estamos comprando los conflictos de los otros, los hacemos nuestros porque es la única manera de saber que pertenecemos al género humano".
En su discurso no hablará de todo eso, sino que lo hará de los sentidos del humor y de la libertad de El Quijote, avanzó.
"Esa libertad literaria que hace que Cervantes pueda hacer toda una serie de disparates (...) La novela de Cervantes se caracteriza por romper con todo canon y al mismo tiempo es la novela canónica por excelencia de la literatura española".
Sobre la violencia del mundo actual, Celorio cree que "lamentablemente, la literatura no puede hacer nada frente a la violencia más que registrarla, ponderarla, criticarla y eso es el ejercicio del escritor, pero finalmente, cuando un escritor conjura la violencia por describirla, va creando un remanso de paz que es la paz de la lectura".
El jurado destacó de la voz literaria de Celorio en su fallo del Premio Cervantes que concede el Ministerio español de Cultura, dotado con 125.000 euros, que "conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".
El acta del fallo, anunciado en noviembre, destacó que "en sus libros resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores. Celorio representa la figura del escritor integral: creador, maestro y lector apasionado".
El premiado dijo hoy que él "siempre había pensado que estas tareas que yo desempeñaba eran casi incompatibles con la literatura (...) la academia, la docencia, el trabajo editorial, la función pública de promotor de cultura (...) Ahora me doy cuenta de que todo este trabajo no ha sido inútil y que nada es incompatible con la creación literaria".
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