Qué están haciendo las "corcholatas" y el Frente opositor

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal Ávila informó que en las primeras cinco semanas de recorridos por el país ha gastado un millón 639 mil 989 pesos con 31 centavos, de los cinco millones de pesos de financiamiento que le autorizó la dirigencia de Morena.

Al dar a conocer su informe semanal sobre el presupuesto ejercido para realizar asambleas informativas, el exgobernador de Zacatecas destacó que el gasto promedio diario en los primeros 34 días del proceso interno de su partido es de 48 mil 234 pesos con 98 centavos, muy por debajo de los 71 mil 428 pesos con 57 centavos establecidos como límite.

Detalló que el gasto principal se lo lleva la logística, es decir, los templetes, el sonido, las sillas, las carpas, los salones y las escenografías, con un millón 395 mil 385 pesos con 77 centavos.

En transporte terrestre ha erogado hasta ahora 88 mil 338 pesos con 72 centavos, mientras que, en vuelos, el costo ha sido de 56 mil 209 pesos. En gasolina, se han consumido 39 mil 670 pesos con 66 centavos.

Ricardo Monreal destacó que los menores gastos han sido en hospedaje, con 31 mil 568 pesos con 98 centavos, y alimentos, con 8 mil 547 pesos con 18 centavos.



Xóchitl Gálvez denuncia agresiones en Oaxaca

Xóchitl Gálvez denunció que ha sido víctima de agresiones por parte de simpatizantes de Morena. Señaló que han mandado gente a reventar sus eventos, por lo que exigió a la dirigencia estatal de Morena que la respeten.

"No hay necesidad de violentar, de intimidar, yo sé que ellos gobiernan en Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido", manifestó.

Reveló que fue agredida también cuando estaba comprando algunos productos a artesanas oaxaqueñas.

"Yo suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido. La gente se acercó a tomarse fotos (...). La gente se acercaba normal porque me reconoce, porque les caigo bien, pues ni modo, les caigo bien y también se abrieron y me mandaron ahí a reventadores para sacarme de la feria. Pobres artesanas, porque yo estaba comprando y creo que no era justo", contó.

La senadora panista pidió a los dirigentes de Morena en Oaxaca que se tomen un Calmex o que se tomen un té de tila, porque en esa entidad hay mucho cariño hacia ella por el trabajo que ha realizado en favor de las comunidades indígenas durante muchos años. "Yo creo que no hay necesidad de confrontarnos", expresó.

Xóchitl Gálvez asegura que ya rebasó 160 mil firmas de apoyo

Xóchitl Gálvez presumió que ya rebasó el requisito establecido por el Comité organizador del Frente Amplio por México, al reunir más de 160 mil firmas de respaldo a su aspiración presidencial.

Entrevistada en Oaxaca, la aspirante dijo que su meta es llegar a un millón de firmas, pero lo más importante recalcó, es que éstas se traduzcan en votos durante la consulta ciudadana del próximo 3 de septiembre.

Destacó que las firmas recabadas hasta el momento representan "que sí he logrado despertar cierta emoción. El hecho que la gente me diga: ´estoy feliz´, ´estoy contento´, ´estoy esperanzado´ me representa algo positivo y un compromiso de seguir trabajando".

-¿Cuántas firmas lleva hasta ahora?, se le preguntó.

"Yo hasta donde me quedé, más de 160 mil, pero pueden seguir sumando porque ahora de lo que se trata es de la votación, pues yo lo que necesito ahora, el día 3 de septiembre son votos, y ojalá lleguemos al millón de firmas. Ahora vienen las plataformas de los partidos, esas también son importantes. Esta era la plataforma ciudadana, que es justo a donde yo había querido apostar, a que sean los ciudadanos sin partido, los de a pie", respondió.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, anunció su renuncia como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio por México, encargado de definir el proceso electoral del PRI, PAN y PRD en 2024.

El legislador recordó que aspira a ser el candidato de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por lo que no puede ser juez y parte.

PVEM confronta a Morena y denuncia "imposición" de corcholatas

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier López Casarín, denunció contratación y utilización de casas encuestadoras por parte de las corcholatas "con el propósito de crear una falsa percepción", por lo que advirtió que no permitirán la imposición de candidatos para la contienda presidencial del próximo año.

A través de un comunicado, el legislador exhortó a la autoridad electoral a investigar estas malas prácticas, pues vulneran los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y equidad que deben prevalecer en la democracia mexicana.

"En el reciente proceso electoral del Estado de México quedó al descubierto la manipulación de los datos por parte de ciertas encuestadoras. Son las mismas que hoy muestran datos sesgados, exhibiendo su falta de profesionalismo. La realidad es que Marcelo Ebrard mantiene ventaja y sigue creciendo", dijo López Casarín.