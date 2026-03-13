"Que estén en narconóminas no es evidencia"

Ciudad de México.- La aparición de corporaciones policiacas de Jalisco en la narconómina de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", "preocupa y ocupa" a las autoridades estatales, señaló el coordinador estratégico del gabinete de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, aunque consideró que el hecho que se citen los nombres de dichas agrupaciones en los documentos que registran los pagos hechos por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no quiere decir que forzosamente estén involucrados.

Indicó que las áreas correspondientes de la Secretaría de Seguridad —de la que dependen las tres corporaciones señaladas— hacen constantemente revisiones del personal, pero también debe haber evidencias para poder proceder.

"No es que estén involucradas necesariamente, aparecieron por ahí en algunos documentos, eso es todo. Es un nivel de presunción, si usted quiere. Cualquiera puede dejar un papel tirado ahí afuera, poner los nombres de alguien y no necesariamente por esto [se está involucrado]", expuso.

Agregó: "Se tienen que hacer las investigaciones, las autoridades correspondientes las tiene que hacer. Las áreas de Asuntos Internos, tanto de las propias instituciones de seguridad, tanto de la fiscalía como de la Secretaría de Seguridad, estarán haciendo su trabajo, lo hacen cotidianamente".

Alarcón Estrada recordó que justo para eso existen las evaluaciones de confianza que se realizan de forma constante en todas las corporaciones, para detectar elementos no confiables, pero insistió en que la sola mención de estas dependencias en la narconómina de "El Mencho" no es evidencia de un delito.

Consideró también que corresponde a las autoridades federales investigar lo que se refiere en estos documentos, debido a la naturaleza de los mismos.

El Universal publicó este jueves que el Cártel Jalisco Nueva Generación pagó en un mes 456 mil pesos a tres corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, entre ellas la Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, para operar y movilizarse sin problema en la convulsionada entidad.