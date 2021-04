¿Qué hacer si perdiste un vuelo por bloqueo en Aeropuerto de Oaxaca?

"¿Con quién podemos poner una queja?, perdí mi vuelo por el bloqueo del aeropuerto de Oaxaca y desde luego la aerolínea no se quiere hacer responsable", dice uno de los comentarios que la usuaria Izche Vargas posteó en redes sociales, luego de convertirse en una de las viajeras afectadas por el cierre de más de 72 horas que se mantiene en la principal terminal aérea del estado.

Como ella, decenas de viajeros han quedado varados en la ciudad de Oaxaca ante el bloqueo que mantiene estudiantes normalistas en los accesos del Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán y que hasta la tarde de ayer martes sumaba más de 62 vuelos cancelados, nacionales e internacionales, según información de la empresa Aeropuertos del Sureste, encargada de la administración.

Entre las aerolíneas afectadas se encuentran Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, United y American Airlines, que han tenido que cancelar vuelos con destino a ciudades de México como Cancún, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México e incluso de Estados Unidos como Dallas y Houston, Texas. Pese a ello, Juan Pablo García-Luna, administrador del aeropuerto, informó que son las aerolíneas las que deben absorber los costos por la cancelación de los vuelos; punto con el que coincidió el gobernador Alejandro Murat, quien recordó que existen legislaciones a favor de los usuarios.

Pero ante la negativa de las aerolíneas por solucionar la situación, la cual consideran ajena a la empresa, decenas de viajeros y turistas afectados han acudido a las redes sociales para exigir la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). "He marcado cuatro veces, más de una hora y media y me cuelgan. No me contestan los tuits ni mensajes de whatsapp, necesito una respuesta de Aeroméxico ya que mañana tengo un vuelo internacional saliendo de Oaxaca y necesito que me contesten", se lee en uno de los mensajes destinados a la Profeco.

Ante consultas como esta, la Profeco explicó que en una primera instancia debe ser la aerolínea la que debe dar una solución a los afectados, pero señala que si no existe o la respuesta es negativa, debe formalizar la queja en el área de Concilia Exprés, dentro de su portal. Los datos que deben aportarse para presentar la queja son nombre, teléfono, correo electrónico, número de vuelo y clave de reservación. Eso sí, la misma Profeco pide que te armes de paciencia porque se les está juntando la chamba. "Es necesario formalizar tu queja, te pedimos paciencia por la saturación que presentamos, te ayudaremos", se lee en las respuestas a los usuarios. El portal donde debe formalizar tu queja es telefonodelconsumidor.gob.mx, en el apartado de Concilia Exprés.