logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fotogalería

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Qué hacer si se pierde tu carnet del IMSS?

Descubre cómo realizar el trámite de reimpresión de tu carnet del IMSS para mantener tus servicios médicos actualizados

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:48 p.m.
A
¿Qué hacer si se pierde tu carnet del IMSS?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Cartilla Nacional de Salud es un documento indispensable para que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciban atención médica dentro de sus unidades.

El no contar con este carnet podría representar un grave inconveniente en casos de emergencia, ya que funciona como un registro actualizado de los servicios que ha recibido la persona anteriormente y a través de él se lleva el seguimiento del paciente.

Por tal motivo, en caso de robo o extravío deberá reponerse lo antes posible y a continuación te diremos cómo solicitar una reimpresión de carnet en el IMSS.

¿Qué hacer si se me pierde mi carnet del IMSS?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para realizar el trámite de reposición, lo único que debes hacer es llenar una solicitud de reimpresión en la página oficial del IMSS: https://www.imss.gob.mx/tramites/reimpresion-cartilla o, por medio de la app.

Para completar el formulario deberás tener a la mano:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Al finalizar la solicitud, deberás llevar el documento a tu unidad médica familiar, junto con identificación oficial para que te entreguen la reposición del carnet.

Cabe destacar que este trámite también se puede solicitar de forma presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, de acuerdo con su domicilio, acudiendo con los mismos documentos para agilizar la solicitud.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué hacer si se pierde tu carnet del IMSS?
¿Qué hacer si se pierde tu carnet del IMSS?

¿Qué hacer si se pierde tu carnet del IMSS?

SLP

El Universal

Descubre cómo realizar el trámite de reimpresión de tu carnet del IMSS para mantener tus servicios médicos actualizados

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos
Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos

SLP

El Universal

Impuesto del 156% a importaciones de azúcar en México para garantizar precios justos y evitar impacto en consumidores.

Rosa Icela insta a CNTE a dialogar ante anuncio de paro
Rosa Icela insta a CNTE a dialogar ante anuncio de paro

Rosa Icela insta a CNTE a dialogar ante anuncio de paro

SLP

El Universal

El Gobierno responde al paro de la CNTE con llamados al diálogo y destaca avances en educación. Se pide calma ante posibles bloqueos.

Seis incendios en una semana en Baja California Sur
Seis incendios en una semana en Baja California Sur

Seis incendios en una semana en Baja California Sur

SLP

El Universal

Seis incendios afectan viviendas y palmares en Baja California Sur en una semana.