Que mayoría de magistrados decida quién debe ser presidenta o presidente del TEPJF: Arturo Zaldívar

Ante la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró que la permanencia del magistrado José Luis Vargas "ya no es viable".

"No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice sigue ostentando y me parece que, con realismo y responsabilidad, debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o el presidente del Tribunal", declaró Zaldívar en conferencia de prensa.

Zaldívar señaló que es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país y al bien de la justicia electoral.

Tras la reunión que tuvo este jueves con magistrada y magistrados del Tribunal, Zaldívar refirió que pudo ver "un espíritu conciliador e institucional".

"Yo noté ese ánimo en las magistradas y magistrados ayer, ojalá el magistrado Vargas, le hago una exhortación respetuosa, tome una decisión con altura de miras, con responsabilidad y con realismo, porque lo cierto es que ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expresó de cinco integrantes del Tribunal", añadió.

"En el Tribunal electoral yo no tengo voto ni veto", agregó.