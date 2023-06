Que Morena defina si integra a encuestas a Yeidckol: Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Luego que Yeidckol Polevnsky denunció una exclusión en el proceso por la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum dijo que ella tuvo su momento para manifestar su intención de participar, y que en todo caso lo debe definir Morena.

"Hubo una decisión del Consejo Nacional de Morena, si ella hubiera querido manifestarse tuvo su momento, porque todos sabíamos que iba a ver reunión de Consejo de Morena y de ahí se iban a definir las propuestas", expuso en conferencia de prensa en Tlaxcala.

Sheinbaum aseguró que no tiene nada en contra Yeidckol Polevnsky, y enfatizó que el Consejo Nacional de Morena votó por unanimidad un proceso.

"Yo no tengo nada contra ella", y añadió que el Consejo Nacional de Morena votó el proceso.

A pregunta expresa sobre si la deben incluir en este proceso para definir la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Sheinbaum se limitó a responder y que lo tiene que hacer el Consejo de Morena.

Cabe mencionar que, Yeidckol Polevnsky, promovió un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del Consejo Nacional de Morena por negarse a registrarla como aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.



Abuchean a exgobernadores de Tlaxcala tras manifestar su apoyo a Sheinbaum

Los exgobernadores de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima (1993-1999) y Alfonso Sánchez Anaya (1999-2005) respaldaron a Claudia Sheinbaum en su visita al municipio de Zacatelco, pues aseguraron que México está preparado para tener a una mujer presidenta.

Sin embargo, los exgobernadores fueron abucheados por algunos momentos pues se pudieron escuchar frases como "corruptos" y "rateros" por parte de los habitantes y comerciantes del Mercado Municipal de Zacatelco, lugar donde se llevó la Asamblea Informativa de la exjefa de gobierno que busca conseguir la coordinación de la defensa de la transformación de Morena.

Mientras tanto, Sheinbaum señaló que fue una "sorpresa" tener la presencia de los exgobernadores, y que agradece las muestras de apoyo, esto tras abrazarlos.

En ese sentido, la "corcholata presidencial" criticó a la oposición, la cual dijo que se "hizo chiquita", por ejemplo, Vicente Fox había dicho que había inventado la Pensión de Adulto Mayor, pero que era falso pues "ya se le olvida todo", pero fue Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no invirtieron en los derechos de los ciudadanos, y que ese dinero se iba a la bolsa de unos cuantos, ya que se lo robaban.

"Corrupción, privilegios para los gobernantes, tenemos hoy un presidente que mira por los demás y los derechos del pueblo de México, y que dejó de mirar por el privilegio de unos cuantos, y a eso le llamamos el humanismo mexicano", señaló Claudia Sheinbaum.

La exmandataria capitalina mencionó en más de dos ocasiones el "buen" trabajo que ha realizado la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y que estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente para firmar un convenio de IMSS-Bienestar.

En ese sentido, reiteró que "es tiempo de las mujeres", y que por eso es importante la participación de las mujeres y hombres pues se busca la igualdad en el país.