¿Qué pasa con las personas que nacieron un 29 de febrero?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Aunque se cree que es un evento inusual, hay decenas de personas cuyo nacimiento coindice con el 29 de febrero. Cada 4 años, el calendario anual aumenta un día y esto se debe a los años bisiestos.

El año bisiesto se produce por el movimiento de la Tierra. No siempre el planeta tarda 365 días en orbitar al sol, en realidad, le toma 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más hacerlo.

Por lo anterior, cada cuatro años se necesita de un día extra, de esta manera la Tierra logra sincronizarse con el año solar. Esto supone un problema para quienes nacen el 29 de febrero, pues tienen que modificar su fecha de nacimiento y olvidarse de su natalicio original.

¿Cómo registran su nacimiento las personas que cumplen años el 29 de febrero?

Las personas que nacen en año bisiesto suelen enfrentar problemas para la obtención de documentos, por ejemplo, de un acta de nacimiento. Por ello, en diferentes estados de la República, las estancias del Registro Civil no reconocen esta fecha.

Toda persona nacida un 29 de febrero cuenta con dos opciones: la primera es registrarse como si su cumpleaños fuera el 28 del mes. Como se mencionó anteriormente, los sistemas no incluyen dicha fecha.

La segunda alternativa es registrarse como si hubieran nacido el 1 de marzo. Esto se debe a una equivalencia matemática, es decir, lo más cercano del 29 de febrero corresponde a los últimos segundos del día 28.

¿Cuántos mexiquenses cumplieron años el 29 de febrero de 2023?

Con base en el calendario, el próximo año bisiesto será en el 2024. No obstante, este 2023 alrededor de mil 738 personas nacidas en el Estado de México se quedarán sin celebrar sus cumpleaños con la fecha original.

Según lo dio a conocer el Gobierno del Estado de México, en los últimos 11 años se han registrado un total de 897 hombres y 841 mujeres con fecha de nacimiento del 29 de febrero.

Se estima que en el año 2012 nacieron 585 personas; en 2016 fueron 638; y en 2020 vinieron al mundo 415, esto de acuerdo con el gobierno mexiquense.