¿Qué pasa con las vacunas Sputnik V que "sobran" en CDMX?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó el la eficiencia del proceso de vacunación contra coronavirus en la capital e informó que se han aplicado 200 vacunas rusas Sputnik V a personal de salud de primera línea que atiende Covid-19, para evitar que se desperdicie la dosis que se descongeló.

"La vacuna Sputnik tiene esta característica, en donde no pueden permanecer alrededor de 2 horas descongelada, tiene que usarse necesariamente.

"Y si al final del día todavía quedan algunas vacunas, se vacuna principalmente al personal médico que está vacunando y que no había tenido oportunidad de vacunarse", explicó la jefa de Gobierno.

Sheinbaum recordó que esta vacuna no se puede volver a congelar y han quedado "realmente muy pocas al final del día".

Sobre la aplicación de vacunas para policías y personal de limpia de la Ciudad de México, Sheinbaum dijo que el criterio general es primero aplicar la dosis al personal de salud que atiende pacientes con Covid-19, adultos mayores y población vulnerable, "independientemente de su oficio".