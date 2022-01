¿Qué pasa con mi seguro si no estoy vacunado contra Covid?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), explicó que debido a que las personas que experimentan complicaciones por Covid-19 son en su mayoría casos donde no se aplicó vacuna, las aseguradoras están empezando a acotar la cobertura de sus productos solamente a personas que se hayan vacunado.

"Estamos viendo una tendencia global de limitar el acceso, beneficios e inclusive algunas posiciones de trabajo a personas vacunadas. De la misma forma vemos aseguradoras en todo el mundo acotando la cobertura sólo a personas que estén vacunadas, claro, teniendo acceso a estas.

"Lo que sucede es que los casos que se están dando en la actualidad de Covid-19 que llegan a requerir hospitalización son mayormente de personas no vacunadas y generan un costo muy elevado para las aseguradoras tanto en el seguro de gastos médicos mayores como en el de vida", explicó el organismo.

Ante ese entorno, la Amasfac explicó que dos aseguradoras en México, ya están acotando sus coberturas, tal es el caso de Axa, que está limitando la cobertura en sus pólizas de gastos médicos mayores de grupos con experiencia global para cubrir reclamaciones de Covid-19 en personas no vacunadas a 300 mil pesos y Seguros Sura que considerará agravación de riesgo el no vacunarse con al menos una dosis, para personas elegibles y con acceso a la vacuna, con lo que la reclamación de Covid-19 será no procedente.

"El problema que enfrentan las aseguradoras es que o acotan su exposición a los casos severos de Covid-19 en los que un asegurado decidió no vacunarse, o todos los asegurados que sí se han vacunado y así han prevenido su salud, tendrán a consecuencia que pagar incrementos en su prima muy elevados", explicó la Amasfac.

El organismo detalló que si bien hasta este momento sólo se han manifestado dos aseguradoras, se espera que las demás que cuentan con operación en los ramos de seguros de salud y vida sigan esta tendencia, además de que algunas compañías ya están estructurando como acotar la cobertura para no afectar en primas aún más elevadas para personas que si han prevenido su salud al vacunarse.

"En Amasfac estamos muy pendientes de los movimientos y cambios que se presentan en el mercado asegurador, disipamos dudas con las aseguradoras y enteramos a todos nuestros asociados para que estén en posibilidades de dar la mejor asesoría a los usuarios", dijo.