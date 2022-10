Qué sabemos de la balacera en Zapopan

A-AA+

La tarde del domingo 2 de octubre se registró una balacera en Plaza Andares y Plaza Landmark, dos de las más exclusivas de la zona metropolitana de Guadalajara, ambas en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El enfrentamiento dejó un saldo de una persona muerta, seis heridos y escenas de pánico entre los paseantes, que fueron compartidas a través de videos en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, un grupo de por lo menos 10 sujetos armados, que viajaban en dos camionetas, se desplegó por las inmediaciones del centro comercial Landmark para tratar de emboscar a una persona que estaba dentro de la plaza.

Sin embargo, el sujeto que era objetivo del ataque estaba acompañado de varios escoltas que intervinieron y se desató una intensa balacera que permitió escapar a la persona que era buscada por los sicarios.

Uno de los escoltas fue abatido dentro de un vehículo con rótulos de corporación de seguridad que esperaba frente al centro comercial.

En la huida, varios de los agresores se toparon con un convoy del Ejército que patrullaba la zona y se desató otro tiroteo; en algunos de los videos que circulan en redes sociales se observa que, al escapar, los atacantes abandonaron a dos de sus compañeros, quienes huían a pie mientras soldados los perseguían.

En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, y las policías estatal y municipal para buscar a los participantes en el enfrentamiento.

Al menos tres de las seis personas lesionadas la tarde del domingo son víctimas colaterales del enfrentamiento; se trata de una joven de 19 años que transitaba por la zona, un repartidor de comida rápida y un guardia de seguridad privada de la plaza Landmark, donde ocurrieron los hechos.

Respecto a los otros tres heridos, las autoridades han informado que dos de ellos pertenecen al grupo de sicarios que buscaban atacar o llevarse por la fuerza a una persona que estaba en el centro comercial, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su participación en los hechos; el otro herido es uno de los escoltas que repelió la agresión y fue trasladado a un hospital militar.

CJNG estaría implicado

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el enfrentamiento de ayer en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, fue por el intento de secuestro de un empresario, donde podría estar involucrado el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Fue un enfrentamiento, muy difundido y muy lamentable, según el reporte preliminar querían secuestrar a una persona y los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo; y empezó una balacera e intervino el Ejército".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que si no se hubiera reformado la constitución el Ejército mexicano no podría intervenir en ese tipo de balaceras.

Empresario tequilero, posible objetivo de los sicarios

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló a través de un video que aún no se ha identificado a la persona que buscaban los sicarios, sin embargo, de forma extraoficial se ha dicho que el escolta que sobrevivió al ataque lo identificó como Rafael Fernández, empresario tequilero.

"Ayer a las cinco y media de la tarde un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la plaza Landmark buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar, al llegar agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del ballet parking (...) se tiene que concluir cuál era el objetivo por el que iban, todavía se está llevando esa investigación", señaló Alfaro.

Ante lo ocurrido ayer en Zapopan, el gobernador de Jalisco busca enviar un "mensaje de tranquilidad" y anunció el reforzamiento de seguridad policial en la ciudad, particularmente en las zonas de alta concentración de personas y sitios concurridos para la recreación familiar.

Así es la zona donde se registró la balacera

Las plazas Andares y Landmark se encuentran en una zona residencial, comercial, corporativa y exclusiva de Jalisco.

Ubicada en boulevard Puerta de Hierro 4965, Plaza Andares abrió sus puertas el 19 de noviembre de 2008, a cargo de la Desarrolladora Mexicana de Inmuebles, cuyo presidente es Álvaro Leaño Espinosa.

Fue construida por el arquitecto Javier Sordo Madaleno y requirió una inversión de 4 mil 500 millones de pesos. Cuenta con más de 132 mil pesos cuadrados que comprenden alrededor de 230 establecimientos. De acuerdo con su página oficial, está posicionada como un ícono de la capital.

La Plaza Landmark abrió sus puertas el 14 de noviembre de 2018 y se encuentra ubicada en Av. Paseo de los Virreyes no. 45.

Su construcción también estuvo a cargo del arquitecto Javier Sordo Madaleno y cuenta con torre de departamentos de lujo, así como una torre de oficinas AAA, consta de 25 mil metros cuadrados, con una inversión de 4 mil 700 millones de pesos.