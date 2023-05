Qué se entiende por golpe de Estado técnico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se propone dar un golpe de Estado técnico con la suspensión definitiva que confirió el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya.

Un golpe de Estado significa la destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político, o el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE).

En cuanto a su clasificación, existe el golpe de Estado militar; es decir, con la participación de las Fuerzas Armadas; el institucional, que es cuando el Poder Ejecutivo invade las facultades de otros Poderes o no respeta las normas.

Y también el llamado golpe de Estado "blando", en el que participan agentes extranjeros mediante acciones para desestabilizar económicamente al país, y deponer al gobierno.

Sin embargo, un golpe de Estado técnico no tiene un significado específico, y se entiende como una estrategia que no involucra directamente el uso de la fuerza militar, sino que se lleva a cabo por medios más sutiles y legales como decisiones judiciales "cuestionables" o intervención indebida de las instituciones del Estado.