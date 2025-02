Es extraño, pero "que se hagan las investigaciones": Sheinbaum sobre Cuauhtémoc Blanco

Ante las acusaciones presentadas por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, contra el exgobernador y hoy diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no va a encubrir a nadie y llamó a que se hagan las investigaciones.

Sin embargo, a pregunta expresa en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó que las denuncias presentadas por el exfiscal Uriel Carmona las haya hecho justo antes del proceso de desafuero.

"Y también quiero comentar el caso, porque ha estado en los medios, del tema del fiscal de Morelos por el tema del gobernador, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos, cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

"Ahí nomás lo dejo sobre la mesa, porque no, y que se investigue, debe investigarse siempre, pero no les parece raro y que ahora toda la comentocracia a favor del fiscal de Morelos. Ah, pero eso sí, cuando se habla de los derechos de las mujeres, también están a favor de los derechos de las mujeres, pero cuando un fiscal encubre feminicidios y es desaforado por esa razón, entonces, no se habla de eso", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal cuestionó: "¿No les parece extraño que después de siete años de haber estado, cuatro días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador?".