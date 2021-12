"Que se investigue, pero son honestos"

Tepic, Nay.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar las fortunas y el patrimonio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, por presuntas irregularidades en sus bienes.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 13 Zona Militar de esta capital, señaló que tanto Gertz Manero como Nieto Castillo son personas íntegras y no son deshonestos.

"A todos [que se les investigue], a todos, pero yo [los] considero gentes [sic] íntegras, no los considero deshonestos, no es una guerra de la mafia del poder", dijo el Presidente.

El Universal ha documentado que la UIF indaga transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son Gertz Manero y su yerno, José Antonio Martí Munain, mientras que el representante legal de la firma ha sido Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

En ningún momento, el presidente López Obrador desmintió que la UIF revise las cuentas del titular de la Fiscalía General de

la República.

A pregunta expresa de este diario, el Jefe del Ejecutivo reconoció que podría haber una disputa entre el fiscal Gertz Manero y Santiago Nieto: "Sí, puede ser, [pero], como diría el maestro Pellicer, sigan su camino, yo ya me voy a desayunar".

Antes, López Obrador aseguró que debe quedar claro que su gobierno no es tapadera de nadie: "Nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea, hasta mis hijos (...), no hay tolerancia para nadie".

Asimismo, López Obrador pidió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que cuide su prestigio, esto luego de que el político michoacano señaló que el Titular del Ejecutivo manipuló imágenes de video sobre la supervisión del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abordo de un tren.

"Es una vergüenza, ojalá y cuiden su prestigio. Se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios, pero deben cuidarse, sobre todo un expresidente, por lo que representó para México en su tiempo", señaló el Presidente.

También defendió a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", de los señalamientos de Calderón Hinojosa, quien la llamó "la señorita que no sabe leer".

"Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Y ya, pero es una vergüenza, ¿no?", cuestionó el mandatario.