¡Qué se vayan... al carajo!: AMLO critica apoyos de sexenios pasados

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus programas sociales de bienestar se aplican de abajo para arriba y no como antes, cuando, afirmó, se hacía al contrario.

Ante un Zócalo lleno, y acompañado por su gabinete durante su mensaje con motivo del tercer año de su gobierno, el presidente López Obrador explicó que en sexenios anteriores se afirmaba que si llovía fuerte arriba goteaba abajo "como si la riqueza fuera permeable" por lo que manifestó "¡Qué se vayan... al carajo".

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la pandemia del Covid-19 no desembocó en una crisis de consumo gracias a sus programas y a las remesas de los migrantes.

"¿Qué sería de nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo? ¡Qué viva el pueblo de México!

"La pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba. No como antes que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. ¡Qué se vayan... al carajo!", expresó.

Llama a participar en la revocación de mandato

Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador no manifestarse públicamente sobre la revocación de mandato, el Ejecutivo federal llamó a la población, tanto a militantes de partidos como ciudadanos apartidistas, a participar en el este ejercicio en abril próximo

Ante un Zócalo lleno al rendir su mensaje con motivo de su tercer año de gobierno, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en esta consulta se probará qué tanto respaldo tiene su proyecto de gobierno.

Aseguró que con esta consulta se busca convertir en práctica la revocación de mandato en un hábito democrático.

"En abril del año próximo, vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación, sabremos si vamos bien o no con la consulta para la revocación de mandato, se le va a preguntar al pueblo, que es el soberano, el que manda si quieren que yo continúe como Presidente o que renuncie.

"Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional no solo resolverá si me voy o me quedo, establecerá además el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita.

"Es sembrar, establecer en nuestro país, un precedente. Nada que me eligieron por seis años y me puedo hacer lo que se me da la gana, el pueblo tiene que mantener en todo momento el poder en sus manos. Si un gobierno no está a la altura de las circunstancias, revocación de mandato y para afuera",

Ante cerca de 100 mil personas, el mandatario agregó: "Por eso llamó a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica la revocación de mandato hasta convertirlo en un hábito democrático. Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia".