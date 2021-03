"Que un descuido no sea tu calvario": piden en Neza prevenir contagios

"Que un descuido no sea tu calvario" y "No hagas del Covid-19 tu viacrucis", son los mensajes que empezó a difundir el gobierno de Nezahualcoyotl para alertar a la población que vive en el municipio de que durante las vacaciones de Semana Santa se puede contagiar y provocar una tercera ola de infecciones por coronavirus si baja la guardia. "La campaña consiste en la difusión de mensajes crudos que hacen alusión a la Semana Santa y que si la gente ya no sigue las medidas preventivas, acude a fiestas, reuniones o decide salir de vacaciones fuera de la ciudad, existe un inminente peligro de contagio o muerte", advirtió el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.

La campaña de difusión busca concientizar a los habitantes del segundo municipio más poblado del Estado de México sobre el peligro que aún existe si se relajan las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. El edil explicó que será por medio de redes sociales, carteles, lonas, videos, perifoneos y en las más de 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra que existen en el municipio, donde se difundirán estos mensajes.

De la Rosa hizo un llamado a la ciudadanía para que durante estas vacaciones de Semana Santa los vecinos se abstengan de realizar fiestas y reuniones, en caso de que participen en eventos religiosos, lo hagan desde casa, y de ser posible, evitar hacer viajes fuera de la ciudad, lo cual se reforzará con esta campaña. El edil invitó a los vecinos a buscar alternativas como pasar tiempo en familia en casa y mantener las medidas sanitarias como usar cubrebocas, salir solo a menos que sea necesario, de ser posible adquirir alimentos como pescados y mariscos en los mercados de la localidad, mantener sana distancia y usar gel antibacterial constantemente.

"En Nezahualcóyotl disminuyó considerablemente el ritmo de contagios de Covid-19, que a la fecha registra 25 mil 372 casos positivos acumulados hasta el día de ayer, existe un riesgo muy alto de desencadenar una nueva ola de la enfermedad entre los vecinos de la localidad, debido en primer lugar al hartazgo del confinamiento por la contingencia sanitaria que comenzó hace un año y en segundo lugar al exceso de confianza en la aplicación de las vacunas a adultos mayores de 60 años", comentó. "Ciudad Neza ocupa el lugar número 12 de contagios en la Zona Metropolitana del Valle de México y acumula 3 mil 29 defunciones, estas cifras si bien han disminuido, no significa que los vecinos de la localidad estén seguros, pues expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron de una posible tercera ola de contagios que ya se presenta en varios países de Europa como Italia y Alemania, donde la nueva cepa del virus que provoca el Covid-19 es más contagiosa y más mortífera", alertó.

En Nezahualcóyotl concluyó el jueves pasado la aplicación de la primera dosis contra Covid-19 a los adultos mayores de 60 años. Según el ayuntamiento, fueron 144 mil las personas que recibieron el antígeno, lo que representa el 96% del total de los residentes de ese rango de edad. "La vacuna antiCovid-19 es una medida para evitar que las personas que se la hayan aplicado en caso de estar expuestos al virus si se enferman puedan evitar presentar complicaciones o lleguen a hospitalizarse, pues aún deben recibir una segunda dosis, por lo que al momento no son totalmente inmunes a la enfermedad, así que deberán seguir cuidándose y mantener las medidas sanitarias, no sólo para no contagiarse, sino también para no contagiar a otras personas", dijo.