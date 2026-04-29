Quedan tres para suceder a El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO.- La estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió un "golpe contundente" con la captura de Audias Flores Silva, el número dos de la cúpula, pero aún quedan otros tres capos que podrían asumir el liderazgo de la poderosa organización, afirmaron las autoridades mexicanas.

Al ofrecer un balance de las acciones que realizaron las fuerzas armadas para detener la víspera a dos figuras clave del CJNG, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que las operaciones representaron una "afectación directa a las capacidades operativas, logísticas y financieras" y un "golpe contundente" al cártel, que ya venía resentido desde hace dos meses luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". .

El Cártel Jalisco, que fue designado en febrero por Estados Unidos como organización terrorista, es considerado el más grande del país con presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa que se estima actúa en 19 estados. Las operaciones del CJNG también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

García Harfuch admitió en conferencia de prensa que las autoridades mexicanas habían identificado al menos cuatro mandos que podrían asumir la dirección de la organización tras la muerte de "El Mencho", de los cuales Flores Silva era uno de ellos.

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"El Jardinero" operaba como uno de los mandos regionales del CJNG y era identificado por los analistas como un posible sucesor de "El Mencho" junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", y Ricardo Ruiz Velasco, alias "RR", también cabecillas de la organización.

El secretario de Seguridad insistió en que tanto la captura de Flores Silva como la del operador financiero del cártel, César Alejandro "N", alias "El Güero Conta", fue un "operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas", y que solo recibió información de distintas agencias estadounidenses, pero sin dio detalles.

¿Cómo se llegó

a los capos?

En una primera operación, elementos de la Armada mexicana apresaron la mañana del lunes en una región serrana del estado norteño de Nayarit a Flores Silva, alias "El Jardinero ", quien, según el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, era considerado el segundo al mando del CJNG.