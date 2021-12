"Quédate en México" no recibirá embarazadas, menores y no vacunados: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que México pidió a Estados Unidos que las personas que permanezcan en la frontera norte bajo el programa "Quédate en México" no sean menores de edad, mujeres embarazadas y quienes no estén vacunados contra Covid-19.

En conferencia de prensa matutina, el canciller indicó que también se pidió que se contara con el apoyo de organismos internacionales y reconoció que se desconoce el tiempo que durará este programa.

"¿Qué pidió México? Que haya apoyo de los organismos internacionales para asistir a estas personas y que las personas estén vacunadas, que no sean personas en situación vulnerable, por ejemplo, mujeres embarazadas, menores de edad, etcétera".

Recordó que el gobierno de Estados Unidos implementó desde marzo de 2020 el retorno de personas por la frontera que llegaron argumentando medidas sanitarias, lo cual tiene fundamento legal en el título 42.

Detalló que desde entonces se han observado retornos de entre mil 500 y 2 mil personas al día, un tercio de ellos, indicó, son mexicanos.

"¿Qué se va a hacer ahora? Que alrededor del 10% de ese flujo son personas que desean solicitar asilo, entonces lo que se planteando es que les den cita en el juzgado para que presenten su caso, es decir, hoy los regresan a México merced al título 42, pero con este programa sí tendrían derecho a ser recibidos en Estados Unidos en otra fecha cuando el juez les da su audiencia".

En este sentido, señaló el titular de la SRE, la opción era que México se negara a recibir a los migrantes y repatriarlos a sus países de origen o bien, señaló, mantenerlos en la frontera mientras son recibidos por las autoridades de la unión americana.

"Nunca lo hemos hecho, nunca, porque, imagínate, una persona que la están repatriando, todavía nosotros regresarla al país del que provenga; entonces la política de México ha sido otorgar refugio y facilitar la permanencia en México. El cambio es: va a haber más personas, no. Les afecta a esas personas, yo creo que no porque les dan una fecha".

En Palacio Nacional, el canciller Ebrard informó que ayer martes participó en una reunión con Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos, en donde se trató el avance de la variante ómicron y el estado que guardan diferentes países del mundo frente a la pandemia.