Querétaro: Morenista demandará a caricaturista por violencia de género

QUERÉTARO, Qro., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Susana Soto, pretende demandar por violencia de género al caricaturista Rubén Carbajal por un cartón que publicó.

Sin embargo, para el "monero" la morenista "quiere tender una cortina de humo por la cantidad de problemas que trae de tiempo atrás. Aprovecha la coyuntura como un distractor".

Con más de 40 años dedicado a la caricatura política y colaborador de varios medios de comunicación, Carbajal comentó que este conflicto puede ser personal o ser línea de Palacio Nacional para intimidar a la prensa y sus representantes.

"Pudiera ser que busquen intimidar a la prensa. No sería el primer demandado en Querétaro. En su momento a Adán Olvera también lo demandaron. No entienden un género periodístico, que es la caricatura. No es un dibujo artístico", dijo.

Agregó que durante los más de 40 años que lleva dedicado a la caricatura, es la primera ocasión que enfrenta un amago de demanda, lo toma con humor y tranquilidad, pues señaló que es una experiencia diferente.

Comentó que en alguna ocasión ya enfrentó malestar por parte de un personaje público de Querétaro por su trabajo, pero que en esa ocasión no había llegado a los extremos que ahora se presentan en su contra.

Mencionó que desde su punto de vista, Morena tiene cada vez más problemas, y esta situación sumará uno más a los que tiene el partido en Querétaro.

"Van a tener que separarla (a Susana Soto) quizá aprovechen la situación de conflicto conmigo para separarla. En un momento dado están en una contradicción", agregó.

Precisó que supo de esta demanda que se prepara en su contra gracias a una llamada de una abogada que lo alertó sobre esta acción en su contra.

Por otro lado, señaló que conocidos que tiene en el partido le dijeron que no es una demanda que pretenda llevar a cabo el organismo político en su contra, sino que se trata de un asunto personal de la secretaria de Finanzas de Morena.

Subrayó que tiene conocimiento que algún delegado en Querétaro expresó su rechazo a la demanda, pues conllevaría que "la prensa se nos eche encima".

El conflicto se originó el 16 de febrero, cuando los dirigentes de Morena Querétaro ofrecían una rueda de prensa y los comunicadores protestaron por los asesinatos de periodistas en México y advirtieron que no harían preguntas.

Por lo cual, Soto los llamó "chayoteros" y les dijo que no los necesitaban, pues harían su propio medio de comunicación.

Días después, Rubén Carbajal publicó una caricatura de Susana Soto, lo que provocó su molestia.