Querétaro no regresará al confinamiento, afirma Francisco Domínguez

En Querétaro no hay intención de un nuevo confinamiento, pero tampoco la ampliación de horarios o aforos en las actividades económicas, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Aunque los casos de Covid-19 han incrementado en las últimas semanas, dijo que no llegar a un nuevo encierro depende de la respuesta ciudadana. Confió en que los queretanos aplicarán medidas sanitarias para bajar la presión en los hospitales.

"En horarios y aforos sigue, no estamos pensando en cerrar. La decisión es del Comité Técnico. Estamos lejos del amarillo, pero tampoco estamos cerca del rojo, si nos relajamos como población, sí podemos tener problemas y llevarnos al encierro", indicó.

El gobernador destacó que existe una propuesta de los empresarios del sector restaurantero, para volver al servicio en domingo; con las nuevas restricciones —que entraron en operación el 28 de noviembre— los días domingo sólo hay servicio para llevar.

Reconoció que el sector se siente castigado en uno de los meses que resulta más importante para ellos; la propuesta será analizada en el Comité Técnico, y sus integrantes determinarán si es o no conveniente la apertura.

"Me dicen que harán la propuesta para abrir los domingos, sin venta de alcohol, seguiría la ley seca, pero eso lo decide el comité".

Enfatizó que el objetivo es bajar los contagios y, con ello, los casos graves, la presión hospitalaria y los decesos por Covid-19.

Aplicarán pruebas en empresas. Para incrementar la capacidad de detección de casos, también surgió la propuesta de que las empresas apliquen pruebas rápidas de antígenos, informó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete Tercero.

Dijo que los resultados se subirán a la Red Negativa que ya opera desde junio; las pruebas serán costeadas por la iniciativa privada.

El pasado miércoles, el secretario sostuvo una reunión con 180 representantes de empresa, en la que se expuso la prueba de antígenos, que funcionan con síntomas de enfermedades respiratorias.

"Tuvimos una reunión con cerca de 180 empresas, presentamos el mecanismo de las pruebas, las características, para que ellos, en la medida de sus posibilidades, se sumen a esta campaña de ejecución de pruebas por parte del estado y podamos diagnosticar a los casos sintomáticos que sean positivos de Covid y darles el seguimiento epidemiológico", dijo el funcionario estatal.