Querétaro regresa a semáforo naranja con restricciones de amarillo

El estado de Querétaro mantendrá aforos y actividades en aras del equilibrio entre la salud y la economía, por lo que no regresará a las medidas que se tomaron durante la fase naranja de la pandemia por el Covid-19, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién.

El pasado viernes, Querétaro retrocedió junto con otras seis entidades federativas a color naranja en el semáforo de riesgo Covid-19, de acuerdo con los parámetros que mide la Federación.

Este color de semáforo debería aplicarse a partir de hoy 12 y hasta el próximo 25 de octubre, cuando apenas dos semanas atrás Querétaro había logrado transitar al semáforo amarillo.

En un mensaje difundido por la noche, Domínguez Servién subrayó que el estado de Querétaro mantendrá el trabajo coordinado con el gobierno federal en la lucha contra la pandemia, pero enfatizó que la entidad no regresará a las medidas que se tomaron durante la fase naranja.

Los expertos que integran Comité Técnico de Salud, dijo, han considerado no regresar al porcentaje de aforos, ni de funcionamiento, establecidos para la fase naranja, ni cierre las actividades reanudadas el 28 de septiembre pasado.

Exhortó a los empresarios y comerciantes cumplir a cabalidad las medidas de prevención en sus negocios; a los padres de familia los convocó a enseñar a sus hijos, con el ejemplo, a utilizar el cubreboca en todo momento; hizo un llamado a la ciudadanía en general a seguir instrucciones y elevar su nivel de responsabilidad.

El gobernador recordó que la enfermedad ha alcanzado a más de 10 mil queretanos y ha arrebatado la vida a más de mil personas en la entidad; por ello reiteró el llamado a informarse en canales oficiales y llamar al call center ante cualquier malestar o inquietud.

Lo aforos permitidos actualmente son: centros de entretenimiento como cines, teatros, museos, galerías, academias y eventos culturales al 50% de ocupación; casinos 30%, sin acceso a adultos mayores de 60 años; centros comerciales, 50%; centros religiosos al 40%; parques de diversiones y balnearios, 30%; centros nocturnos, bares y salones de eventos, 30%.

Hoteles y moteles podrán estar al 75% de su capacidad total, con restricción de ocupación al 50% en áreas comunes y salones de eventos al 30%; los restaurantes, cafeterías, viñedos, al 70%; así como parques, plazas y espacios públicos al 75%; el comercio en general podrá tener aforos del 75% y podrá entrar una persona por familia.

Los eventos masivos y centros recreativos como conciertos y ferias continúan con suspensión de actividades.

Domínguez Servién apuntó que en los términos de ley y conforme al criterio público del gobierno federal, Querétaro seguirá atendiendo las recomendaciones de su Comité Técnico de Salud.

Enfatizó que esa búsqueda del equilibrio entre la salud y la economía que la entidad inició de forma cauta y gradual, podrá sostenerse sólo si sociedad y gobierno trabajan de manera coordinada, si cada quien hace su parte.

"Como sociedad debemos ser capaces de controlar las probabilidades de contagio mediante el entrenamiento social y el aumento en el número de pruebas aplicadas; juntos debemos mantener niveles racionales de ocupación hospitalaria y un promedio de defunciones a la baja", expresó.