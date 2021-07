Querétaro suma 186 entierros por Covid en lo que va del 2021

Del 15 de enero al 1 de julio del presente año se han registrado 186 inhumaciones por Covid-19 en los panteones públicos del municipio de Querétaro, informó la secretaría de Servicios Públicos, Alejandra Haro de la Torre.

Aseguró que en lo que va de julio no se han presentado entierros por casos de Covid-19 en ninguno de los cementerios; pero los panteones en donde se han reportado más inhumaciones son el Cimatario y el de San Pedro Mártir.

Se tiene este conteo, ya que previó al 15 de enero no se permitía la inhumación de fallecidos por Covid-19, sólo se permitía cremar a las personas.

"[Fue] desde el 15 de enero cuando las autoridades sanitarias autorizaron las inhumaciones por Covid-19", especificó.

A partir de marzo de 2020 solo se permitía el entierro de personas fallecidas por cualquier otra causa que no hubiera sido coronavirus, ya que el proceso de cremación lo realizaba la Secretaría de Salud del estado, fue hasta mediados de enero cuando el Comité Técnico autorizó la inhumación para este tipo de muertes en los panteones.

Durante la temporada más restrictiva de la contingencia los panteones permanecieron cerrados al público en general, no estuvo permitido el paso para los festejos del 10 de mayo, el Día del Padre y Día de Muertos.

Desde el 3 de abril y después de un año, los cementerios están abiertos en un horario de 8 a 15 horas, de lunes a domingo y con un aforo permitido del 50%.

"En inhumaciones por Covid-19 sólo pueden entrar dos personas, máximo 3, que verifiquen el proceso, en inhumaciones que no están relacionados con Covid-19 se permite un máximo de 20 acompañantes, siempre solicitando la precaución de los visitantes", dijo.

Haro de la Torre destacó que, continúan aplicando todos los filtros sanitarios al ingreso de los panteones municipales, por lo que se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial; además, sigue siendo obligatorio el uso correcto del cubrebocas y se debe procurar la sana distancia.

El costo varía de acuerdo al panteón, en el Cimatario es de 2 mil 635 pesos; en San Pedro Mártir es de mil 582 pesos.