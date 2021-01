Querétaro ya no exigirá cremación para fallecidos por Covid

Ante el aumento acelerado de fallecimientos por COVID-19 en Querétaro, el Comité Técnico de Salud avaló la inhumación como una opción para la disposición de los cadáveres, por lo que ya no es se exigirá la incineración si no se desea.

En el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, el pasado 13 de enero, se publicó el "Acuerdo que modifica el similar por el que se establecen Lineamientos para el Manejo de Cadáveres en atención a la enfermedad COVID-19" en donde se indica que los decesos han crecido y, por tanto, se podrá optar por la inhumación siempre que se cumplan con estrictas medidas para evitar contagios.

"El 11 de enero de 2021, en sesión ordinaria el Comité Técnico para la Atención del COVID-19, acordó por unanimidad recomendar que, además del método de incineración como destino final de cadáveres de personas derivado de enfermedad precedente compatible o confirmada de COVID-19, se permita la realización de la inhumación, debido al incremento sostenido en los números de contagios y fallecimientos entre la población de la entidad" se justifica en la publicación.

Esta tendencia de muertes se estima continuará por las próximas semanas.

El acuerdo también señala que "el técnico del área de post-mortem dará orientación a los familiares referente a los trámites de incineración o inhumación (...) cuando el destino final sea mediante inhumación, ésta se realizará dentro de 48 horas siguientes al fallecimiento, para lo cual el féretro deberá ser sellado y no podrá ser abierto".

Agregan que se deberá restringir la realización de velaciones o celebraciones funerarias que pongan en riesgo a las personas.