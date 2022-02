"Querían agarrar un pollito y salió gallo", dice AMLO sobre Gatell

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si por él fuera declararía "inocente" al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de un juez ordenó a la FGR abrir una investigación una contra del encargado de la pandemia por las muertes provocadas por el Covid-19.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que la molestia de sus adversarios es porque "querían agarrar un pollito y les salió gallo".

El presidente López Obrador, de nueva cuenta, salió en defensa del subsecretario de Salud al señalar que, además de declararlo inocente, le haría un reconocimiento público y mundial, así como a todo el equipo que ha ayudado a enfrentar la pandemia.

Reiteró que como mandatario es responsable de toda la estrategia contra el virus del SAR-CoV-2.

"En todos los casos el presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas".

Criticó y lamentó que por la "fobia política" se llegue a desear que nos vaya mal, porque estaban esperando como zopilotes que se saliera de control la pandemia.

"Imagínense el escándalo, el escarnio, por eso sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole o lo único que les importa es el dinero, su mentalidad y su pensamiento conservador los ciega por completo".