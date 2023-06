Quien dice que ya hay candidato quiere emular a Walter Mercado, asegura PRI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - Las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya sabe quién será el candidato presidencial de la oposición porque todo ya está pactado es una muestra de la desesperación que hay en Morena porque no midieron bien los tiempos y el proceso se les está saliendo de las manos, aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En entrevista, el dirigente tricolor aseguró en tono de burla que el mandatario ya se siente vidente.

"Ahora hay muchos que son émulos de Walter Mercado, en paz descanse, y que ahora dicen que tienen bola de cristal. No midieron los tiempos, ellos creían que no podíamos construir una gran fuerza y una gran potencia en un frente amplio. Ya lo hicimos, no saben qué hacer, en estos días vean cómo se jalan del pelo, se atacan, se borran las bardas unos a los otros violando la ley, y yo no veo cómo van a administrar 270 días este proceso que tuvieron al anunciarlo antes", manifestó.

El líder priista negó que Claudio X. González sea quien mande en la alianza opositora, pues aseguró que el método se diseñó con la participación de más de 500 organizaciones de la sociedad civil.

"Aquí todas las voces se suman, aquí nadie manda a nadie, aquí está la sociedad civil, estamos los dirigentes de los partidos políticos y somos los que hemos construido esto con cientos de organizaciones de la sociedad civil, así que por lo que a nosotros corresponde estamos claros, firmes, decidimos en el partido y vamos para adelante. El que me decía que hacer falleció, que era mi papá", señaló.

Explicó que mientras las corcholatas cada día están más divididas, la oposición se consolida con un proceso en el que se cumplirá la ley y se seleccionará bien a la o el responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

Alejandro Moreno destacó que a diferencia de lo que ocurre en Morena, en el frente opositor se está haciendo un esfuerzo inédito y habrá confrontación de ideas, foros, participación directa, consulta, votación en urnas y no se impondrá nada porque van a decidir los ciudadanos.