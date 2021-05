¿Quién es Edgar Tungüí, acusado de desviar recursos en la CDMX?

Edgar Tungüí fue secretario de Obras y Servicios en la administración de Miguel Ángel Mancera, de 2015 a 2017; tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue elegido como Comisionado de la Reconstrucción.

Sin embargo, tras su salida de la administración fue acusado de malversar fondos de la reconstrucción, por lo que se giró una orden de aprehensión.

Junto al extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Jesús Gutiérrez Gutiérrez, se les imputa el desfalco al erario por más de 40 millones de pesos, dinero que estaba destinado a la reconstrucción de las casas dañadas por el sismo del 19 septiembre del 2017.

Extraditan a Edgar Tungüí, exfuncionario de Mancera; será ingresado al Reclusorio Norte

El gobierno de España entregó en extradición a Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en el 2017 requerido por uso ilegal de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ex funcionario de la administración de Miguel Ángel Mancera fue entregado el 12 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Madrid, España y trasladado a la Ciudad de México, donde esta mañana fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo reclama.

La acusación en su contra derivó de que supuestamente en su calidad de comisionado autorizó la entrega de recursos económicos a las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 sin que cumplieran los requisitos legales para recibirlos. Esto, se presume, configuró un ejercicio ilegal de atribuciones y facultades.



FGJ CDMX detiene a Edgar Tungüí

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron esta mañana de jueves a Edgar Tungüí, ex Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, durante la pasada administración.

El exfuncionario fue asegurado en la alcaldía Venustiano Carranza, y trasladado para ser certificado médicamente para posteriormente ser ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para ser puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió.

El exservidor público cuenta con cuatro órdenes de aprehensión, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que la FGJCDMX solicitó su búsqueda internacional.

En tres de ellas, cuenta con una suspensión provisional, sin embargo, un cuarto mandamiento judicial, el cual se le cumplimentó, se encuentra vigente.

Damnificados denuncian "simulación" en detención

Tras la aprehensión de Edgar Tungüí, quien fuera comisionado para la reconstrucción con Miguel Ángel Mancera, la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México denuncian una posible simulación.

"La acusación que realiza el gobierno de Claudia Sheinbaum contra ese exfuncionario resulta ridícula por el monto y el nivel de responsabilidad.

"Pareciera que el combate contra la corrupción solo queda en el discurso mientras se prepara un castigo mucho menor al merecido para quien lucró con la emergencia", expusieron.

En un comunicado de prensa la organización expone que se le acusa al exfuncionario por autorizar recursos a favor de los damnificados sin que hayan cumplido con los requisitos legales para recibirlos, es decir que, "en el fondo, nos responsabiliza a las víctimas del sismo.

"A pesar de la enorme cantidad de pruebas que hemos ofrecido al gobierno de la CDMX sobre la injustificada autorización de sobre costos autorizados por la comisión para la reconstrucción a favor de las empresas del llamado 'cártel inmobiliario', deciden no investigar ni perseguir esas prácticas, sino acusar que somos las y los damnificados quienes no cumplimos requisitos legales".

--Señalan autorización de recursos

Indicaron que el monto señalado también resulta burlesco, pues Edgar Tungüí operó y autorizó como comisionado para la reconstrucción recursos en favor de empresas constructoras por más de mil millones de pesos, tan solo en tema de vivienda; sin contar con los más de 7 mil millones del fondo para la reconstrucción aprobados para el ejercicio 2018 y "que nadie ha logrado explicar en qué se utilizaron, todo con el consentimiento de Miguel Ángel Mancera y su relevo José Ramón Amieva".

"No entendemos los motivos del gobierno de la Dra. Sheinbaum para omitir la investigación respecto a recursos desviados por Tungüí Rodríguez usando de pretexto la reconstrucción, a pesar de que les hemos ofrecido elementos de prueba contundentes. No olvidemos que antes de ser comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungüí fue Secretario de Obras y Servicios.

"Tendría incluso que rendir cuentas, junto con muchos otros funcionarios de los gobiernos de Ebrard, Mancera y Sheinbaum por su responsabilidad en la falta de mantenimiento a la Línea 12 del metro. Adicionalmente y solo como ejemplo del lucro que cometió con la emergencia del sismo, casi 40 millones es tan solo lo que hemos podido documentar que pagó como Secretario de Obras y Servicios a empresas de la construcción por contratos nunca ejecutados en el Multifamiliar Tlalpan", expusieron.

En el documento refieren que entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, la Secretaría de Obras y Servicios otorgó 9 contratos a favor de 6 empresas, todos por adjudicación directa, por un monto total de 39 millones 160 mil 790 pesos con 65 centavos.

Todos estos contratos tenían por objeto realizar trabajos de reconstrucción en el Multifamiliar Tlalpan y ninguno fue ejecutado pues, la reconstrucción se realizó con otras empresas y con recursos del Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional.

"¿Será que el motivo de no perseguir estos delitos se relaciona con que algunas de estas empresas han seguido contratadas por César Arnulfo Cravioto Romero, actual comisionado para la reconstrucción? ¿O solamente se trata del interés de perseguir aquellas faltas donde se pueda enarbolar un discurso de responsabilidad contra las y los damnificados?".

El problema no es autorizar recursos para la recuperación de viviendas de las personas damnificadas, ni establecer trámites complicados para que quienes lo han perdido todo nos veamos la responsabilidad de sortear mayores obstáculos.

"El robo en la reconstrucción se ha dado al autorizar recursos millonarios a favor de algunas empresas sin justificación técnica. Ni Tungüí ni Cravioto han transparentado jamás los criterios para aprobar recursos hasta por casi 2 millones de pesos para reparar una vivienda en Coyoacán, Benito Juárez o la Condesa mientras regatean 250 mil pesos para reconstruir una en la zona oriente de la Ciudad", señalan.