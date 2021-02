¿Quién es "El Güero" Palma y por qué hablan de él?

Desde ayer jueves comenzó a circular un oficio supuestamente emitido por la Fiscalía General de Justicia de Jalisco en el que se asegura que Héctor Jesús Palma Salazar, alias "El Güero", narcotraficante de la "vieja guardia", uno de los líderes de cártel de Sinaloa y compadre de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", fue liberado del penal federal del Altiplano.

Sin embargo, autoridades federales aseguraron a EL UNIVERSAL que se trató de una fake news pues hasta el día de hoy, dicen, Palma Salazar permanece recluido en el penal de Máxima Seguridad, en donde espera ser sentenciado por las acusaciones de homicidio que pesan en su contra.

El hecho quedó consignado en la columna en tiempo real, Bajo Reserva Exprés, "La falsa liberación del socio y compadre de "El Chapo" Guzmán".

A pesar de la información falsa, el nombre de "El Güero" Palma volvió a la escena política, en estos días en los que se habló de la detención de Emma Coronel, pareja de Joaquín "El Chapo" Guzmán, compadre de Palma Salazar.

La historia de "El Güero" ha aparecido en narcoseries, pues es una de las venganzas más sonadas en los noventa, en la que sus rivales acérrimos eran los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana.

"El Güero" Palma y los Arellano Félix

Palma se encuentra en el Altiplano, luego de ser extraditado de la prisión de Atwater, en California, en donde era el recluso número 56442-179 hasta junio de 2016, cuando regresó a México, sólo para ser recluido en la cárcel de máxima seguridad.

En los noventa, Héctor Jesús El Güero Palma y El Chapo Guzmán fueron lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo "El Padrino", capo fundador del Cártel de Guadalajara, organización criminal que llegó a controlar todo el trasiego de drogas hacia el vecino país.

Cuando Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 por el asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena, su organización se dividió: El Cártel de Tijuana quedó en manos de sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix; y el de Sinaloa, en las de Guzmán Loera y Palma Salazar.

En medio de la confrontación de esos dos grupos, ocurrió el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, pero también la brutal historia que marcó para siempre a Palma.

El asesinato de Lupita y los hijos de "El Güero"

La esposa de El Güero, Guadalupe Lejía, una hermosa mujer con la que tuvo dos hijos, lo engañó con su cuñado, el cónyuge de su hermana Minerva, un sicario venezolano llamado Rafael Clavel y apodado El Buen Mozo. Dicen que la bella Lupe, locamente enamorada del apuesto matón, huyó con él y sus pequeños hijos, no sin antes retirar 2 millones de dólares de la cuenta personal de Palma.

Pero el venezolano, finalmente se supo, había sido contratado por Félix Gallardo para cobrarse el robo de 300 kilos de cocaína que El Güero había perpetrado. Clavel, entonces, llevó la venganza a una crueldad no vista hasta entonces entre narcotraficantes: degolló a Guadalupe y le envió la cabeza en una caja de metal refrigerada. Y no conforme con el proditorio acto, El Buen Mozo asesinó a los hijos de Palma, arrojándolos desde un puente conocido en Caracas como El Viaducto.

En la cabeza de Palma sólo quedaron pensamientos vindicatorios que lo llevaron a asesinar a nueve familiares de los Arellano Félix, al abogado y tres de los hijos del sicario venezolano y al propio Clavel, a quien mandó degollar en la cárcel donde lo habían recluido.

Fue en medio de esa vorágine que el 23 de junio de 1995 El Güero despegó de Ciudad Obregón con destino a Toluca. No pudo bajar ahí porque el Ejército tenía rodeado el campo aéreo. Tampoco, y por las mismas razones, pudo aterrizar en Zacatecas y Guadalajara. El combustible se acabó y la aeronave cayó en los límites de Jalisco y Nayarit. Malherido, sus hombres lo llevaron a una casa de seguridad de Guadalajara donde, al día siguiente, fue detenido.

El Güero fue encarcelado ese mismo año en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Estuvo ahí hasta 2007, año en que fue extraditado a EU, de donde finalmente volvió para ser recluido en el Altiplano en el 2016.